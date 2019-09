Estrazioni Lotto Superenalotto 10eLotto di oggi, giovedì 19 settembre in diretta su Sologossip a partire dalle 20.00 di questa sera

Lotto, Superenalotto e 10eLotto: questa sera le estrazioni in diretta su Sologossip.it per essere aggiornati in tempo reale su tutti numeri estratti. Potrai confrontare il tuo biglietto, quello che ti ha rilasciato la ricevitoria o che hai stampato giocando online, con i numeri vincenti che saranno pubblicati in questo articoli non appena saranno resi noti. L’estrazioni cominceranno, come di consueto, intorno alle ore 20.00 di questa sera. Vediamo, adesso, quali sono i numeri usciti questa sera sulle varie ruote, quelli del Superenalotto e per finire quelli del 10eLotto.

Estrazioni Lotto, Superenalotto, 10eLotto di oggi, giovedì 19 settembre 2019 in diretta dalle ore 20.00

Lotto:

Superenalotto:

10eLotto:

Superenalotto: si riparte da 5,7 milioni

Eravamo stati abituati a cifre astronomiche, ma dopo l’ultima vittoria al Superenalotto il jackpot è sceso a poco più di 5 milioni. Ebbene, si riparte da così poco proprio perché l’ultima volta c’è stato un ricchissimo vincitore che ha centrato in pieno il “6″ proprio nella giornata di martedì 13 settembre con una schedina da 5 euro che ne vale 66 milioni. Era passato solo un mese dall’ultima vittoria del Superenalotto, quella per cui un fortunato vincitore portò a casa più di 200 milioni di euro.