Ilary Blasi, look particolarmente sexy per la prima puntata di Eurogames: il body della conduttrice è molto attillato, i pantaloni scivolano e si vede ‘troppo’, incidente hot per lei.

Ilary Blasi e Alvin hanno dato il via a Eurogames: puntata di esordio della rivisitazione di ‘Giochi senza Frontiere’, un appuntamento davvero attesissimo dal pubblico di Canale 5. Il programma è già un successo e non si contano i commenti del pubblico da casa, in particolare in merito ai due conduttori. Simpatici, sorridenti e frizzanti entrambi, è il look di Ilary Blasi, però, a colpire più di tutto. La conduttrice si mostra spesso sexy in tv, e lo ha fatto anche questa sera. Lady Totti indossa un top particolarmente attillato e scollato, ma i suoi pantaloni tendono a scivolare giù e a mostrare ‘troppo’: ecco l’incidente hot capitato in tv.

Ilary Blasi, incidente ‘hot’ a Eurogames: i pantaloni scivolano giù, si vede ‘troppo’

Ilary Blasi è la conduttrice della prima edizione di Eurogames insieme ad Alvin. Il game show che prende ispirazione dallo storico ‘Giochi senza Frontiere’ durerà per sei puntate, al termine delle quali ci sarà la vittoria di una delle sei squadre in gara, quindi una tra Polonia, Italia, Grecia, Spagna, Russia e Germania. Nella puntata di esordio, prima ancora di rimanere ipnotizzati davanti alle ‘gesta’ degli atleti in gara, gli spettatori non hanno potuto fare a meno di soffermarsi sul look dei conduttori, in particolare su quello della bellissima e sexy Ilary.

La moglie di Francesco Totti ha optato per un look molto semplice total black, con i pantaloni e un body, ma nel corso della puntata è incorsa più volte in un incidente ‘hot’. Il suo top è particolarmente scollato e attillato, mentre i pantaloni sono larghi e tendono a scivolare giù, tanto da mostrare la parte bassa del body, quella che copre le zone ‘intime’. In realtà più che un incidente, sembra un effetto voluto dalla conduttrice, che anche in questo programma ha voluto giocare con i capelli, tenedoli sciolti e lisci con delle lunghe extensions.

