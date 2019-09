Giulia De Lellis e Andrea Damante beccati insieme: dopo l’uscita del libro, ecco dove è stata avvistata l’influencer più chiacchierata del momento

L’influencer più chiacchierata del momento è stata beccata in compagnia del suo ex. Stiamo parlando di Giulia De Lellis e Andrea Damante. Dopo l’uscita del libro di Giulia. ‘Le corna stanno bene su tutto‘ in cui racconta i particolari sui numerosi tradimenti del suo ex, i due si sono rivisti ad un evento e sono stati paparazzati insieme. Di cosa avranno parlato? Si saranno salutati? Ecco dove è avvenuto l’incontro.

Giulia De Lellis e Andrea Damante beccati insieme: ecco dove

Giulia e Andrea beccati insieme ieri sera all’evento TokyoGlam presso il Bulgari Hotel. Si trattava di una serata per festeggiare il ventesimo anniversario di Vogue Japan, l’edizione giapponese della rivista femminile più famosa al mondo.

Tra i due nessun momento particolare che faccia presumere un eventuale ritorno di fiamma. Ma i fan sono letteralmente impazziti a vederli “insieme”, soprattutto considerando il momento delicato dovuto al fatto che Giulia ha spifferato tutti i dettagli dei tradimenti di Andrea attraverso il suo libro che ha già registrato un boom di vendite.

Tra i commenti, c’è chi ha ironizzato su Andrea Iannone e sulla corna, e c’è chi ha parlato di business. Arriverà la replica dei diretti interessati?