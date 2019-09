A pochi giorni dall’uscito del suo libro, Giulia De Lellis cambia look: ha letteralmente rivoluzionato i suoi capelli, ecco come appare adesso.

È un vero e proprio vulcano, Giulia De Lellis. A pochi giorni dall’uscita de ‘Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza’, l’influencer ha deciso di cambiare drasticamente il suo look. È questo, infatti, che si evince dalle sue ultime Instagram Stories. Lo sappiamo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è molto solita interagire con i suoi fan. Parla un po’ di tutto con loro, insomma. Era inevitabile, quindi, che condividesse anche questo ‘gesto estremo’. Cosa ha scelto di fare ai suoi capelli, la bella Giulia? Vi sveliamo immediatamente il risultato. Anche se, vi anticipiamo, l’influencer ha completamente rivoluzionato il suo look. Ecco di che cosa parliamo.

Giulia De Lellis, look rivoluzionato: ecco cosa ha fatto ai capelli

Poche ore fa, come dicevamo precedentemente, Giulia De Lellis ha informato i suoi followers di essere intenta a cambiare drasticamente il suo look. Ieri sera, infatti, l’influencer era ad un evento molto importante. E, per l’occasione, l’influencer ha deciso di ‘stravolgere’ qualche cosa del suo aspetto. Ecco. Proprio per questo motivo, la romana ha deciso di rivoluzionare i suoi capelli. Anzi, per meglio dire, dare un tocco in più alla sua folta chioma nera. È proprio questo, infatti, che si capisce chiaramente dalle sue ultime Instagram Stories. Ecco di che cosa parliamo:

Ecco. È proprio quest’immagine che, pochissime ore fa, la giovane De Lellis ha pubblicato su Instagram. Lasciando chiaramente intendere che, ben presto, avrebbe optato per un cambio look. E, tra l’altro, si capisce chiaramente che la romana ha deciso completamente di stravolgere i suoi capelli aggiungendo queste ciocche di capelli che sembrerebbero essere grigie. Siete curiosi di conoscere il risultato finale? Diamoci un’occhiata insieme:

Eccola in tutto il suo splendore, Giulia De Lellis. Certo, non sappiamo se queste ciocche saranno indossate per tutti i giorni, ma c’è da dire che così è davvero splendida.

