Giulia De Lellis cambio drastico di look per la sfilata: l’influencer è davvero irriconoscibile, ecco chi è l’artefice della sua ‘trasformazione’.

Giulia De Lellis è senza dubbio uno dei personaggi del momento. Il suo libro ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza’ sta avendo un enorme successo e presto l’influencer sarà in giro per le librerie di tutta Italia per firmare le copie ai suoi fan. Ma non solo. Giulia è sempre nel vortice del gossip per la sua vita privata, che al momento ha trovato la sua stabilità con il motociclista Andrea Iannone, di cui Giulia si mostra innamoratissima. In questi giorni l’influencer si è spostata a Milano per la Fashion Week, e a una delle sfilate ha mostrato una vera e propria rivoluzione nel look: ecco cosa ha fatto l’influencer e soprattutto chi è stato l’artefice di questa ‘trasformazione’.

Potrebbe interessarti anche:

Giulia De Lellis, cambio di look impressionante: ecco chi è stato l’artefice della ‘trasformazione’

Giulia De Lellis è impegnata a Milano per la Fashion Week, durante la quale prenderà parte ad alcune sfilate dei più importanti stilisti italiani e internazionali. L’ex corteggiatrice è diventata ormai un’esperta di tendenze, ed è entrata a pieno titolo nel mondo della moda, con creazioni sue e collaborazioni con alcuni tra i più importanti brand in circolazione. Alla sfilata a cui ha partecipato poche ore fa, Giulia si è presentata con un cambio di look davvero impressionante.

Nelle sue storie Instagram, l’influencer si è mostrata ai fan in primissimo piano, con un taglio di capelli tutto nuovo. Giulia ha uno chignon e davanti mostra una frangia inedita, con delle ciocche più corte che scendono sul viso. La giovane influencer romana è davvero bella anche così e chiede un parere ai fan, taggando nelle storie l’artefice di questo grande cambiamento: si tratta del famoso hairstylist Federico Fashion Style, il parrucchiere delle dive. E’ lui ad aver ‘trasformato’ Giulia, e il risultato è piaciuto particolarmente ai fan. Voi cosa ne pensate?

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI