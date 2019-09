Libro Giulia De Lellis, successo inaudito: ecco alcune frasi diventate virali

Il libro di Giulia De Lellis ha riscosso un successo davvero smisurato: ecco alcune frasi che, in pochissimo tempo, sono diventate davvero virali.

Sono passati soltanto alcuni giorni dall’uscita del libro di Giulia De Lellis, eppure Le Corna stanno Bene su tutto, ma io stavo meglio senza sta riscuotendo un successo davvero spropositato. Anzi, per dirla meglio, il romanzo biografico dell’influencer romana ha riscosso, sin dall’inizio, un successo smisurato. Lo testimoniano, a tal proposito, il numero di copie pre-ordinate subito dopo la notizia dell’uscita del libro. In effetti, c’era gran fermento per questo evento. Anche perché, ammettiamolo, tutti erano davvero curiosi di conoscere la verità sulla fine della storia d’amore tra Giulia ed Andrea Damante. E, soprattutto, scoprire qual è stata la reazione dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne alla notizia del tradimento. È proprio per questo motivo che, in pochissimo tempo, alcune frasi sull’argomento sono diventate virali. Eccone alcune.

Giulia De Lellis: ecco alcune frasi del libro che sono diventate virali

In diverse occasioni Giulia De Lellis ha parlato del suo libro. Ancora prima che venisse messo in vendita, la bella influencer accontentava, di tanto in tanto, i suoi followers di Instagram con qualche piccola anticipazione o, addirittura, spoiler. È proprio così, infatti, che siamo a venuta conoscenza di alcuni retroscena davvero in pazzesca. In primis, com’è nata l’idea di scrivere un libro sul tradimento subito, ma anche come ha incontrato e che rapporto si è instaurato con la co-autrice del romanzo. Ma non solo. Tuttavia, una volta uscita, tutti hanno potuto constatare con i propri occhi il ‘terremoto’ che Giulia ha subito appena appresa la brutta notizia. Non si è affatto limitata la romana nel raccontare le sue emozioni e, soprattutto, le sue sensazione. È proprio per questo motivo che alcune frasi sono diventate, in un batter baleno, davvero virali.

Ciò che hanno colpito principalmente saranno state, senza alcun dubbio, le parole che Giulia ha utilizzato per descrivere la sua sensazione appena scoperto il tradimento: “Sono schifata! Quanto? Prendete gli insetti, i topi di fogna, i piedi sporchi, la puzza di sudore, i cassonetti della m***a. Tutto ciò che vi fa venire più la nausea”

Ma non solo. Perché, dopo aver appreso del tradimento, Giulia descrive un rapporto intimo che ha avuto con Andrea. Lo ha descritto per bene. Senza tralasciare alcuna sua sensazione: “Facciamo l’amore ed è bellissimo. Siamo sudati, bagnati, affannati (…) Trasudo passione, e disincanto”

Ed, infine, le sue parole dopo aver preso coscienza di doverlo lasciare per sempre: “Devo convincermi che ho fatto bene a mollarlo, che era una zavorra”

