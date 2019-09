Giulia Provvedi è la protagonista di una clamorosa gaffe su Instagram: ecco cos’è accaduto alla giovane cantante de Le Donatella sui social.

Soltanto poche ore fa, vi avevamo parlato di un episodio imbarazzante capitato a Giulia Provvedi. A distanza di ore, la bella cantante de Le Donatella ha catturato di nuovo l’attenzione dei suoi followers. Questa volta, infatti, la sorella di Silvia Provvedi è stata protagonista di una clamorosa gaffe. Che, come al solito, è stata ampiamente documentata sul suo canale Instagram ufficiale. Siete curiosi di sapere cosa ha combinato adesso la bella Giulia? Ve lo raccontiamo nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo che, subito dopo questo esilarante episodio social, tutti coloro che erano intorno a Giulia sono scoppiati a ridere. Ma ecco, nel minimo dettaglio, cos’è accaduto.

Potrebbe interessarti anche:

Giulia Provvedi, clamorosa gaffe su Instagram: l’episodio fa ridere tutti

Dopo una divertente e stancante serata come quella di ieri sera, Giulia e Silvia Provvedi hanno dedicato questo pomeriggio a loro stesse. O, perlomeno, è quello che si evince dalle ultime Instagram Stories delle due sorelline sul loro account social. Dopo una seduta di messaggio, le cantanti si sono recate dal parrucchiere. Dove entrambe hanno rivoluzionato il loro look. Ecco. È proprio qui che, mentre ‘filmava’ il cambiamento di sua sorella Silvia, Giulia è stata la protagonista di una clamorosa gaffe. Niente di scandaloso, sia chiaro. Soltanto che, mentre pronunciava una frase riguardante sua sorella, la giovane cantante bionda ha letteralmente sputato. Lo avevamo detto: nulla di grave o scandaloso. Eppure, però, l’episodio ha fatto ridere praticamente tutti. Tutte le persone intorno a lei, infatti, appena appresa della gaffe, sono scoppiati in una fragorosa risata. Come d’altronde anche lei. È proprio questo il loro punto forte, evidentemente. Essere sorridente e giocosi, sempre.

Per ulteriori news su Giulia Provvedi –> clicca qui