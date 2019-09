Giulia Provvedi è protagonista di un episodio davvero imbarazzante: è ad un evento e tenta di camminare in modo disinvolto sui tacchi, ma poi..

Ancora una volta, Giulia Provvedi è la regine indiscussa di Instagram. Pochissime ore fa, la giovane cantante de Le Donatella ha condiviso delle immagini davvero molto particolari. Insieme a sua sorella Silvia, la fidanzata di Pierluigi Gollini ha partecipato ad un evento. E, com’è giusto che sia, ha sfoggiato un look ed un outfit adatto all’occasione. Tuttavia, è proprio nel corso della serata che Giulia è protagonista di un episodio ‘imbarazzante’. Che, tra l’altro, è stato ampiamente documentato sul suo account ufficiale su Instagram. Nulla di grave, sia chiaro. Ma scopriamo nel minimo dettaglio cosa le è accaduto.

Potrebbe interessarti anche:

Giulia Provvedi su Instagram: episodio imbarazzante per la cantante

L’outfit di Giulia Provvedi per l’evento a cui, insieme a sua sorella e Giulia Salemi, ha preso parte ieri sera è stato davvero pazzesco. Con un bellissimo abito rosa spezzato da una cintura nera in vita, la giovane cantante ha letteralmente incantato tutti. Tuttavia, durante la serata, la fidanzata di Pierluigi Gollini è stata protagonista, come dicevamo precedentemente, di un episodio davvero ‘imbarazzante’. Ecco di che cosa parliamo. Giulia si lascia riprendere con il telefonino, probabilmente da sua sorella, mentre si accinge a camminare con dei tacchi davvero vertiginosi. Ma, ben presto, scatta una ‘clamorosa rivelazione’. Come didascalia della Instagram Stories, la giovane scrive: “Disinvolta sul tacco”, lasciando intendere di essere un vero e proprio portento ad indossare questi tipi di scarpe. In realtà, non è affatto così. Perché, subito dopo, Giulia mostra chiaramente di non avere un equilibrio del tutto stabile sulla strada. Anche perché, da come mostrato dalle immagini social, la strada non è affatto liscia, rettilinea, bensì formata da sanpietrini. Ed, ammettiamolo, non è cosa da poco camminarci su con dei tacchi super vertiginosi.

Per ulteriori news su Giulia Provvedi –> clicca qui