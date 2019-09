Karina Cascella senza freni contro Ambra Lombardo: ‘Guardate come sta soffrendo per Kikò’, poi mostra le immagini choc, parole pesantissime.

Karina Cascella, si sa, è un personaggio che non ha peli sulla lingua. Le sue storie Instagram sono spesso pungenti e provocatorie, soprattutto quando si tratta di commentare persone che non le piacciono. L’opinionista è molto apprezzata e allo stesso tempo criticata per questo suo carattere forte. Le sue ultime stories sono state dedicate alla gieffina Ambra Lombardo, che da poco ha annunciato la fine della sua storia d’amore con Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari. Karina non le ha certo mandate a dire all’ex professoressa, mostrando anche delle immagini choc sul suo conto e commentandoil suo comportamento in maniera sarcastica.

Karina Cascella si scaglia contro Ambra Lombardo: parole pesanti, poi le immagini choc

Karina Cascella si è scagliata pubblicamente contro Ambra Lombardo, ex gieffina nonché ex fidanzata di Kikò Nalli. Karina, così come tanti altri, non aveva mai creduto alla storia tra i due, convinta che Ambra stesse solo usando l’ex marito di Tina Cipollari per avere visibilità. Ora la conferma, secondo Karina, sarebbe la copertina del settimanale Nuovo, in cui si vede Ambra senza reggiseno, intenta a farsi misurare il seno dal chirurgo prima dell’intervento di mastoplastica.

‘Guardate come sta soffrendo per la sua storia finita’, scrive Karina in tono sarcastico. L’opinionista ha poi fatto una lunga serie di storie per attaccare Ambra, dandole della ‘sciacquetta’, e dicendo che Kikò avrebbe bisogno di una donna vera, come la sua ex moglie Tina. Karina ha definito Ambra una ‘maestrina’ che non ha nessun argomento e ha utilizzato Kikò per avere visibilità. Parole pesanti anche contro la decisione di mostrarsi nuda su un giornale, in un momento che dovrebbe essere di sofferenza per lei, visto che decantava in tv il suo amore infinito per Kikò, definendosi pudica e seria. Insomma, nelle storie di Karina se ne sentono di tutti i colori contro l’ex gieffina. Chissà se lei deciderà di rispondere a tutte queste accuse.

