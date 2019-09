L’Eredità, c’è una nuova professoressa: è un volto noto di Uomini e Donne

L’Eredità, c’è una nuova professoressa: da mercoledì prossimo, 25 settembre, l’ex corteggiatrice Ginevra Pisani entra a far parte del cast nel game show di Rai 1.

L’Eredità, c’è una nuova professoressa: dal 25 settembre in mezzo alle professoresse che affiancano Flavio Insinna debutterà anche Ginevra Pisani. Un volto noto ai fans di Uomini e Donne che l’hanno conosciuta bene tre anni fa quando la ragazza napoletana di era presentata come corteggiatrice. Un lungo percorso e alla fine era diventata la scelta di Claudio D’Angelo cominciando una storia d’amore che si è interrotta all’inizio di quest’anno. Per qualche tempo lei è sparita dai riflettori del gossip, nonostante gli oltre 300mila follower che vanta su Instagram. Adesso però il suo ritorno sulle scene è clamoroso perché per lei si sono aperte porte importanti in un programma seguitissimo nel preserale di Rai 1.

L’Eredità, c’è una nuova professoressa: Ginevra Pisani, da Maria De Filippi a Rai 1

Quando è entrata nel cast di Uomini e Donne, Ginevra era ancora una ragazzina. Ma fin da subito per il suo carattere dolce e deciso al tempo stesso aveva fatto innamorare di sé il pubblico di Canale 5. Il più preso, alla fine, era stato Claudio D’Angelo che l’aveva scelta nonostante la differenza di età: lei appena maggiorenne, lui già oltre i trenta e imprenditore affermato. Una storia che è andata benissimo per due anni e mezzo. Ma ad inizio 2019 la notizia che nessuno aspettava: Claudio e Ginevra si sono lasciati. Lei nel frattempo aveva fatto carriera come modella e influencer, era entrata anche nel cast di ‘Loro’, diretta da Paolo Sorrentino. Dopo un viaggio insieme a Cuba, ha capito che era finita. Come aveva confessato via social, una decisione sofferta, ma non poteva andare avanti così. Troppe le mancanze di Claudio nei suoi confronti e quindi meglio dare un taglio anche se era stata veramente una bella storia d’amore.

Adesso Ginevra spunta fuori di nuovo come professoressa a L’Eredità. Il game show di Rai 1 prenderà il via mercoledì 25 settembre dalle 18.45, ancora con Flavio Insinna al timone. Insieme alla Pisani vedremo Sara Arfaoui, una 24enne di origini tunisine che arriva dalla provincia di Treviso. E poi Daisy Mancini, 25enne modella di Aosta che lavora come modella, oltre a Federica Calemme, 23enne di Napoli, che nel 2017 ha partecipato a Miss Italia (premiata come Miss Tv Sorrisi e Canzoni).

