Giulia De Lellis, alla presentazione del suo libro, ha risposto ad una domanda particolare: “Come hai fatto a rifidarti di un uomo?”, ecco la risposta.

Non si fa che parlare di questo: ‘Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza’, il primo libro di Giulia De Lellis. Il romanzo dell’influencer romana è uscito in tutte le librerie martedì 17 Settembre. E, da quel preciso momento, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha iniziato le sue conferenze stampa. La prima è stata fatta, ovviamente, nel giorno della pubblicazione. E così, a Milano, Giulia è stata la protagonista della presentazione del suo libro. Ed è stato proprio in quest’occasione che la giovane De Lellis ha continua a rispondere a delle domande davvero curiose riguardo il libro e, soprattutto, l’accaduto. Una su tutte, ha catturato l’attenzione. Ed, in particolare, anche la sua risposta. Ecco a cosa ci riferiamo.

Giulia De Lellis senza peli sulla lingua alla presentazione del suo libro

Giulia De Lellis ha parlato del suo libro in diverse occasioni. Su Instagram, dal quale sono usciti tantissime anticipazioni e spoiler, in alcune interviste a pochi giorni dall’uscita del libro ed, infine, il giorno delle presentazione. Il 17 Settembre, giorno della pubblicazione del romanzo, l’ex corteggiatrice è stata la protagonista di una lunga conferenza stampa durante la quale ha svelato qualche dettaglio del suo racconto. Grazie al profilo Instagram del settimanale ‘Chi’, siamo riuscite a venire a conoscenza di qualche domanda un po’ ‘particolare’, intima. Ad un certo punto della conferenza, da quanto si evince dal video riproposto, un giornalista in sala chiede a Giulia: “Come hai fatto a rifidarti di un uomo?”. Sappiamo, infatti, che dopo il tradimento di Damante, l’influencer ha iniziato una frequentazione con Irama ed, infine, una vera e propria storia d’amore con Andrea Iannone. Ecco. La domanda, quindi, sorge spontanea. Tuttavia, la risposta della De Lellis spiazza: “È stato tutto naturale. È successo e basta”. E, poi, un chiaro riferimento al pilota della MotoGp: “Non mi ha mai fatto dubitare di lui”.

