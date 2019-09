Rosy Abate 2 seconda puntata, anticipazioni: spoiler shock in arrivo per una delle fiction più amate di Canale 5 che vede sempre al centro il personaggio di Giulia Michelini.

Rosy Abate 2 seconda puntata, anticipazioni: ormai lo abbiamo capito bene, il rapporto tra Rosy Abate (Giulia Michelini) e Leonardino (Vittorio Magazzù) ancora una volta sarà il tema portante anche nella seconda stagione della fiction di Canale 5. Ora che il ragazzo è cresciuto, la Regina di Palermo fa fatica a contenere la sua esuberanza. Il loro rapporto è stato profondamente segnato da tutto quanto successo nel passato, dalla loro separazione dolorosa. Sarà per lui e solo per lui che Rosy si riemetterà in gioco anche a costo della vita e i fans della serie lo hanno già intuito dalla prima puntata di ieri sera. La seconda, in programma venerdì 20 settembre dalle 21.25 su Canale 5 promette altre emozioni forti, con alcuni ritorni a sorpresa.

Rosy Abate 2 seconda puntata, anticipazioni: chi ha ucciso Nadia Aversa?

L’omicidio dell’ispettrice Nadia Aversa (Daniela Virgilio) vede Leonardo come sospettato principale. Proprio per questo Rosy è costretta ancora una volta a scendere in campo, in difesa del figlio contro tutto e tutti. Le indagini condotte dall’ispettore Bonaccorso (Mario Sgueglia) portano soltanto in una direzione, quindi meglio agire in fretta. Ma cosa succederà nella seconda puntata di Rosy Abate 2 (attenzione, spoiler)? Pur di trovare una via d’uscita per non coinvolgere Leonardo e perderlo di nuovo forse per sempre, Rosy è decisa a scendere a patti con il suo nemico più acerrimo, Antonio Costello (la new entry Davide Devenuto). Il figlio di Rosy non avrebbe voluto ritrovarsi a dover combattere come lei per la vita, ma ora diventa una necessità. Presto però in soccorso della donna arriverà Paolo Pierobon, ancora una volta nei panni di Filippo De Silva. Una coppia che già in Squadra Antimafia aveva convinto tutti.

Saranno in tutto cinque le puntate di Rosy Abate 2 e come ha fatto capire Giulia Michelini nelle sua ultima intervista a Tv Sorrisi e Canzoni il suo è un addio. Ha deciso infatti di svestire per sempre i panni del suo personaggio culto per dedicarsi ad altro. Progetti lavorativi, certo, ma soprattutto il figlio quello vero, che sta crescendo sempre di più.

