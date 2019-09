Prima puntata di Uomini e Donne del Trono Classico, ecco le prime impressioni di Sara Tozzi subito dopo la fine del programma.

Oggi, giovedì 19 Settembre, è andata in onda la prima puntata di Uomini e Donne. Certo, la nuova edizione del programma è iniziata lunedì scorso. Ma solo oggi, però, è stata trasmesso la puntata dedicata al Trono Classico e, quindi, ai nuovi tronisti. Come svelato in un nostro recente articolo, prima di offrire ampio spazio a Temptation Island e ad un primo confronto tra Katia Fanelli e Vittorio Collina, sono stati i primi dei quattro ragazzi che incontreranno la donna o l’uomo della loro vita. Quindi, oltre ad Alessandro Zarino, è stata presentata anche Sara Tozzi, ex tentatrice di Temptation Island. Anche lei, come il modello napoletano, ha parlato poco. Ma, ancora prima della puntata, ha confessato ai microfoni di Witty Tv le sue prime impressioni. Ecco quanto dichiara.

Le impressioni di Sara Tozzi prima della prima puntata di Uomini e Donne

È di una bellezza davvero disarmante, Sara Tozzi. L’avevamo già potuto constatare nel breve video di presentazione pubblicato mesi fa sull’account ufficiale del programma su Instagram, ma oggi ne abbiamo avuto la conferma. Giovane d’età, ma con fascino davvero da donna matura, la ragazza di Modena ha tutte le carte in regole per trovare l’amore della sua vita all’interno del famoso programma televisivo, Uomini e Donne. È proprio per questo motivo che le sue intenzioni sono davvero molto chiare. Lo si deduce chiaramente dalle prime impressioni che, prima della puntata, Sara esprime ai microfoni di Witty Tv. Dice di essere tanto emozionata e di non aver affatto dormire la notte prima, la giovane Tozzi. Ma non solo. Perché, prima di entrare nello studio, l’ex tentatrice di Temptation dichiara di conoscere il suo valore. E di volere, a tutti i costi, una persona che evidenzi ancora di più queste sue caratteristiche. In bocca al lupo.

Per ulteriori news su Uomini e Donne –> clicca qui