Nuova appuntamento con Verissimo, ecco le anticipazioni di un ospite della seconda puntata di sabato 21 settembre: è molto atteso.

Ci siamo. Mancano pochissimi giorni all’attesissima seconda puntata di Verissimo. Lo show di Silvia Toffanin è andato in onda, dopo le vacanze estive, sabato scorso. Ed ha incantato, come sempre d’altronde, tutti i suoi telespettatori con i numerosi ospiti presenti in puntata. Ad aprire le danze, infatti, sono stati: Antonella Clerici, Giulia De Lellis, le sorelle Mihajlovic, Ilary Blasi e Alberto Urso. Insomma, dei nomi davvero fantastici. È proprio per questo motivo che quelli che, invece, saranno presenti nell’appuntamento di sabato 21 settembre non sono affatto da meno. Sapete, infatti, chi ci sarà come ospite? Ve lo sveliamo immediatamente. Anche se, vi anticipiamo, è un personaggio molto amato, discusso e tanto atteso soprattutto in questo ultimo periodo. Ecco le anticipazioni.

Seconda Puntata Verissimo, ecco le anticipazioni su un ospite tanto atteso

C’è tanto fermento per questa seconda puntata di Verissimo. Anche perché, stando ad alcune anticipazioni svelate dal profilo Instagram del programma, è prevista la partecipazioni di un ospite davvero ‘speciale’. Di chi parliamo? Tenetevi forte! Di Andrea Damante. Ebbene si. Dopo l’ospitata della settimana scorsa della sua ex fidanzata Giulia De Lellis, in occasione dell’uscita del suo primo libro concentrato sul tradimento dell’ex tronista, nella puntata di sabato 21 settembre, il deejay veronese sarà presente nello studio televisivo di Silvia Toffanin. Ovviamente, per il momento, non sappiamo cosa Damante dichiarerà. E, soprattutto, se offrirà qualche altro dettaglio un po’ su questo delicato argomento di cui l’influencer romana è stata protagonista mesi fa. Se ne parlerà, com’è giusto che sia. Ma chissà se Andrea svelerà qualche cosa in più. In ogni caso, comunque, la sua è un’intervista davvero molto attesa e desiderata. Che dire di più? Noi, nient’altro. Vi diamo appuntamento a sabato alle ore 16:00.

