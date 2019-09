Taylor Mega incanta i fan con un balletto sexy su Instagram: l’influencer non indossa il reggiseno, la maglia si apre e l’incidente ‘hot’ diventa inevitabile.

Taylor Mega sa sempre come far parlare di sé. In questi giorni è finita nel vortice del gossip per la paparazzata con l’ex corteggiatrice Giorgia Caldarulo, che ha scatenato la reazione di Erica Piamonte, sentitasi ‘tradita’ da questa nuova relazione dell’influencer, la quale, a sua volta, ritiene che quella con l’ex gieffina sia solo un’amicizia. Insomma, il quadro è parecchio ingarbugliato. Ma Taylor non fa nulla per ‘placare’ le voci sul suo conto. Le ultime storie Instagram dell’influencer sono ‘bollenti’: balletto sexy davanti allo specchio senza reggiseno per Taylor, che improvvisamente incorre in un incidente ‘hot’, perché la maglia si apre e lascia vedere qualcosa di ‘troppo’.

Taylor Mega, il balletto sexy senza reggiseno infiamma Instagram: incidente ‘hot’ per lei

Taylor Mega ha infiammato i fan su Instagram con le sue storie ‘bollenti’. Dopo una giornata in giro per Milano per motivi di lavoro, nonostante la febbre e il mal di gola, l’influencer è tornata a casa e si è lasciata andare a un balletto sexy davanti allo specchio, tutto rigorosamente condiviso sul suo profilo. Taylor indossa la giacca di una tuta, ma è senza reggiseno. I movimenti che fa mentre balla, quindi, la portano a scoprire un po’ il seno, tanto che la maglia improvvisamente si apre un po’ troppo e causa un incidente ‘hot’, mostrando quasi completamente il seno nudo.

Il video è a dir poco ‘bollente’, come si può intuire dall’immagine, che parla da sé. Taylor è davvero sexy e mostra anche una forma invidiabile. Addominali di ferro per l’influencer, che ogni giorno si allena duramente per ottenere questi risultati, ma soprattutto per farsi ammirare dai fan, innamorati della sua bellezza e sensualità.

