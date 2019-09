Taylor Mega ha un problema di salute: “Il medico mi ha detto di farlo”, le immagini sono choc, nessuno l’ha mai vista in questo ‘stato’.

Taylor Mega è finita nell’occhio del ciclone in questi giorni dopo gli ultimi scoop sulla sua vita amorosa. Paparazzata dal settimanale Nuovo in dolce compagnia dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giorgia Caldarulo, l’influencer ha subito numerose critiche, in particolare da Erica Piamonte, che si è scagliata contro di lei accusandola di averla ‘tradita’. Taylor dice che Erica per lei era solo un’amica, ma l’ex gieffina non sembra pensarla in questo modo. Ora, però, l’influencer ha un nuovo problema. Le immagini che ha condiviso su Instagram mostrano la sua situazione attuale, che è piuttosto ‘drammatica’. Ecco cos’è successo a Taylor, nessuno l’ha mai vista in questo stato.

Taylor Mega, problema di salute: “Il medico mi ha detto di farlo’, immagini choc

Taylor Mega non smette di far parlare di sé. Dopo gli scontri social di questi ultimi giorni con Erica Piamonte, per la bella influencer si aggiungono anche dei problemi di salute. Nelle ultime storie Instagram Taylor si è mostrata in uno stato particolare, inedito. Nessuno l’aveva mai vista così, almeno non pubblicamente. L’influencer indossa una mascherina azzurra che le copre metà volto, lasciando scoperti solo gli occhi. Sì, avete capito bene, una di quelle mascherine che si utilizzano in sala operatoria o quando si vuole evitare il contagio di un’epidemia. Il video choc dell’influencer fa preoccupare i fan, ma ci pensa lei a spiegare con calma cosa le sta succedendo.

Nelle storie successive Taylor spiega che in questi giorni è particolarmente stressata e non si sente affatto bene. QUalche ora fa le è salita la febbre e ha un forte mal di gola, per questo il medico le ha consigliato di indossare la mascherina: ‘Non vuole che mi becchi altri mali o che contagi gli altri’. La spiegazione è più semplice di quanto possa sembrare dalle immagini, ma vedere Taylor così fa comunque un ‘certo effetto’.

