Come vi sareste comportati voi al mio posto ? Penso che questi 3 video parlino da soli. Fino ad ora non ho mai parlato, nè via social nè tramite giornali. Ci tengo a precisare che non ho alcun rancore verso Katia e sono sinceramente felice per il successo da lei riscosso. Tuttavia non accetto giudizi affrettati sul mio modo di essere o comportamento. Non ho avuto nè tempo nè modo di evidenziare e montare tutti gli spezzoni. Il video che vedete è relativo ai primissimi giorni di programma. Mi fermo qui e non aggiungo altro, se non il fatto che eliminerò il video tra qualche giorno.