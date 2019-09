Alvin, avete mai visto sua moglie? Stanno insieme da 15 anni, sono sposati da 12 e non hanno mai avuto un momento di incertezza come ha più volte confessato lui.

Alvin, avete mai visto sua moglie? La saggezza popolare suggerisce che dietro ad un uomo di successo c’è sempre una grande donna. E Kali Wilkes è davvero uno dei segreti più importanti per la carriera brillante del conduttore milanese. Lui da ieri sera è tornato in video insieme a Ilary Blasi con la prima edizione di Eurogames. Lei invece è rimasta a casa con i loro due figli. Perché la sua è una presenza fondamentale ma molto discreta. Da una parte la bella Kali è spesso attiva sui social, postando diverse immagini insieme ai figli e al resto della famiglia. Dall’altra però quando il marito lavora gli lascia campo libero senza invaderlo.

Alvin, avete mai visto sua moglie? Quindici anni di grande amore

Alvin e Kali Wilkes, britannica originaria di Leeds, si sono conosciuti per caso nel 2004. E da allora non si sono più mollati: tre anni dopo il matrimonio (l’8 settembre era il loro dodicesimo anniversario), poi sono arrivati i due figli Tommee e Ariel. Nelle loro immagini insieme, loro ci sono spesso. Ma quello che colpisce di più è lo scambio di sguardi, dal quale si capisce bene che quello tra di loro è veramente un rapporto speciale e profondo. Nel recente passato, soprattutto quando il conduttore Mediaset è dovuto partire per l’Honduras e stare via a lungo come inviato dell’Isola dei Famosi, non è stato facile. Lui ha confessato che là era una sofferenza, anche perché internet non funzionava sempre bene, ma ogni giorno la moglie si faceva viva per dargli notizie di sé e dei figli.

Nella prima edizione degli Eurogames, Alvin è tornato a lavorare al fianco di Ilary Blasi. Una coppia che in tv avevamo già visto in passato, anche quando entrambi erano più giovani. Kali può essere gelosa della compagna di lavoro del marito? A sentire lui, no: “Ha un rapporto con la gelosia ben diverso da quello di una donna italiana”, aveva spiegato intervistato da ‘Top’.

