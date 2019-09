Seconda puntata di Verissimo, ecco alcune anticipazioni sull’intervista di Andrea Damante e la sua verità sul tradimento ai danni di Giulia De Lellis.

Lo abbiamo annunciato in un nostro recente articolo. Per la seconda puntata di Verissimo ci sarà un ospite davvero tanto atteso. Parliamo, infatti, di Andrea Damante. Dopo l’intervista di Giulia De Lellis negli stessi studi televisivi dove l’influencer ha spiegato per filo e per segno la fine della sua storia d’amore con il deejay veronese, l’ex tronista di Uomini e Donne si confesserà a Silvia Toffanin. Raccontando, com’è giusto che sia, la sua versione dei fatti su quel tradimento che, circa un anno fa, ha commesso nei confronti della sua fidanzata. Eccone alcune anticipazioni di ciò che il bel Damante ha dichiarato alla padrona di casa.

Potrebbe interessarti anche:

Verissimo Anticipazioni Andrea Damante: la verità sul tradimento a Giulia

Sono diversi mesi, ormai, che non si fa altro che parlare di questo ‘famoso’ tradimento di Andrea Damante ai danni di Giulia De Lellis. È passato circa un anno da quel momento. E, soltanto adesso, l’influencer romana si è riuscita a denudare di tutto ciò che provato in merito a quell’evento. Non a caso, Le Corna stanno bene su Tutto, il libro dell’ex corteggiatrice, sta riscuotendo un successo davvero smisurato. È propri per questo motivo che, dopo l’intervista della romana negli studi di televisivi di Verissimo, per la seconda puntata dello show, è prevista proprio la presenza del bel deejay veronese. In un’intensa e lunga intervista a Silvia Toffanin, Andrea ha confessato tutta la verità sui suoi tradimenti. Per la prima volta, probabilmente, l’ex tronista ha dichiarato di aver tradito la sua compagna ben due volte. Di non averlo mai fatto prima d’allora. E di essersi, ovviamente, pentito. Ma, purtroppo, la loro storia non andava bene da tempo. Ed è per questo che hanno deciso di lasciarsi. Come ha scoperto i tradimenti? Ecco. Anche in questo caso, Andrea è molto preciso. Dichiara, infatti, di essere partito per lavoro e di aver dimenticato Whatsapp aperto sul pc. È proprio così, quindi, che Giulia ha scoperto i tradimenti.

Ma anche un altro argomento Andrea Damante ha trattato. Ovvero, la storia delle telefonate che Giulia avrebbe fatto alle presunti amanti. Ecco. Stando a quanto dichiarato dal deejay veronese, sarebbe una storia finta. Anzi, ‘romanzata’.

Per ulteriori news su Andrea Damante –> Clicca qui