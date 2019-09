Maria De Filippi pronta a rilanciare Antonella Clerici in tv? L’indiscrezione bomba di un noto settimanale svela cosa starebbe bollendo in pentola.

Antonella Clerici è stata recentemente ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e nell’intervista si è lasciata andare alla commozione parlando del suo rapporto con la Rai, che sembra aver avuto una battuta d’arresto. La conduttrice, per anni al timone de La Prova Del Cuoco, si è sentita ‘esclusa’ dall’azienda per cui lavora, che per la prossima stagione televisiva le ha assegnato soltanto la conduzione dello Zecchino D’Oro, insieme a Carlo Conti. L’intervista della Clerici a Verissimo, però, potrebbe aver colpito la sua celeberrima collega Maria De Filippi, che secondo un’indiscrezione bomba, avrebbe in mente qualcosa per lei. Ecco di cosa si tratta.

Potrebbe interessarti anche:

Antonella Clerici, per lei c’è Maria De Filippi: Nuovo Tv lancia l’indiscrezione bomba

Antonella Clerici è una donna molto schietta e aperta e nel corso dell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo, ha detto di essere delusa dal trattamento ricevuto dalla Rai. La conduttrice potrebbe dunque essere aperta anche a un passaggio a Mediaset, e stando alle ultime indiscrezioni, la possibilità sarebbe anche piuttosto concreta. E’ il settimanale Nuovo Tv a lanciare la bomba: secondo il giornale, infatti, MAria De Filippi avrebbe ‘preso a cuore’ la situazione in cui si trova la Clerici, decidendo dunque di assegnarle uno dei suoi programmi, o quantomeno di ospitarla a Mediaset, in vista magari di un nuovo inizio.

Uno degli indizi è un messaggio che Antonella ha inviato allo stylist e costumista della De Filippi, Federico Zaccone, scrivendo di essere ‘pronta per nuove divertenti avventure’. Secondo Nuovo Tv, la moglie di Costanzo avrebbe pensato alla Clerici per qualche puntata di Tu Si Que Vales, per poi magari cominciare un progetto insieme e rilanciare dunque la conduttrice, che sta vivendo un momento non facile dal punto di vista lavorativo. Non ci resta che attendere nuovi eventuali sviluppi di questa vicenda.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI