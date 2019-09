Rosy Abate 2, Antonio Costello: chi è l’attore e dove l’abbiamo già visto

Chi è l’attore che interpreta il boss Antonio Costello in Rosy Abate 2: tutto su Davide Devenuto.

Il ritorno in televisione di Rosy Abate 2 è stato segnato da un successo pazzesco. Le avventure della protagonista sono molte, le anticipazioni fioccano e va in onda il 19 settembre, proprio questa sera, al seconda puntata della serie. Ci sono però delle new entry nel cast di Rosy Abate 2 e una di queste è il boss napoletano Antonio Costello. L’attore che lo interpreta è Davide Devenuto, ma non è un volto sconosciuto. Lui, il nemico di Rosy che però dovrà cercare di “ingraziarsi” per cercare di salvare il piccolo Leonardo, è un attore molto famoso. Vi ricordate dove lo abbiamo visto?

Rosy Abate 2, Davide Devenuto interpreta il boss Antonio: chi è e cosa sapere

Nel cast di Rosy Abate 2 arriva Davide Devenuto, un attore nuovo che interpreta un personaggio particolare, il boss Antonio Costello, padre putativo di Leonardo, al quale Rosy dovrà avvicinarsi per poter cercare di salvare il ragazzo. Ma chi è Davide Devenuto? Dove lo abbiamo già visto? Fate mente locale perché lui non è altro che Andrea nella famosa soap Un Posto Al Sole e, nella vita, è anche legato alla bellissima Serena Rossi con la quale ha avuto un figlio, Davide. Classe 1972 è un attore baciato dalla fortuna visto che sembra non invecchiare mai e, anzi, ogni anno diventa più bello. Oltre a Un Posto Al Sole, DAvide Devenuto ha anche partecipato a Masterchef Celebrities insieme ad Anna Tatangelo e Orietta Berti, lo abbiamo poi visto recitare in diverse serie tv per il piccolo schermo di grande successo come Rex, Rocco Schiavone, La Squadra, L’Ispettore Coliandro. Insomma una carriera televisiva più che onorata e che ora va ad arricchirsi con questo nuovo personaggio nella serie Rosy Abate 2 che, anno dopo anno, tiene incollati allo schermo sempre più telespettatori. Lo share è alle stelle e gli ascolti di Rosy Abate stanno premiando questa serie in modo sempre più evidente.

