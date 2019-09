Ascolti TV, come è andato Eurogames di Ilary Blasi ed Alvin. La prima sfida con la fiction di Rai 1 ha premiato Terence Hill, ma gli ascolti sono buoni.

Ascolti TV, come è andato Eurogames di Ilary Blasi ed Alvin: sono arrivati i verdetti più attesi per la serata di giovedì 19 settembre. Era anche il primo scontro fra la tradizione, rappresentata da Un passo dal cielo e la novità del game show di Canale 5. Come è andata la sfida diretta? Ce lo dicono i dati che ancora una volta premiano la fiction di Rai 1 con Daniele Liotti che ha preso il posto di Terence Hill. Ma i numero fatti registrare dalla nuova coppia Blasi-Alvin confermano che il programma ha le potenzialità giuste per fare bene e nelle prossime settimane pitrà crescere ancora sull’onda di questo successo.

Ascolti TV, come è andato Eurogames di Ilary Blasi ed Alvin: la risposta del pubblico

Vediamo insieme quali sono gli ascolti TV del 19 settembre: Un passo dal cielo su Rai 1 ha totalizzato 3.889.000 spettatori per uno share del 18.6%. Invece Eurogames, la versione moderna di Giochi senza Frontiere ha messo insieme 3.068.000 spettatori con uno share del 16%. Nettamente battuta tutta l’altra concorrenza: Su Rai 2 il film Ella e John ha messo insieme 1.271.000 spettatori e il 5.8% di share mentre su Rai 3 il film Money Monster – L’altra faccia del denaro ha catturato 839.000 spettatori (3.6%). Bastardi senza gloria su Italia 1 ha preso 1.001.000 spettatori (5.3%) e Rete 4 con Dritto e rovescio invece 1.002.000 spettatori con il 5.5% di share. Infine su La 7 Piazzapulita ha ottenuto 1.030.000 spettatori (6%) e Tv 8 la partita di Europa League della Roma 1.459.000 persone (6,2%).

Ma come è andata la sfida per la prima puntata di Eurogames? Ha vinto la Germania con Monaco, battendo la Russia /(Sochi) e la Polonia con Varsavia. Quarta l’Italia con Otranto che comunque ha lottato sino alla fine. Promossa la formula ma anche i conduttori. Alvoin e Ilary Blasi raccoglievano eredità importanti anche se oggi Ettore Andenna e Maria Teresa Ruta sono relativamente conosciuti dal pubblico giovane. Se la sono cavata alla grande, con brillantezza e molto spirito.

