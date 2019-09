Belen Rodriguez, compleanno ‘bollente’: lo spacco è troppo alto, incidente ‘hot’ nelle stories di Instagram.

Festa grande in casa Rodriguez! Oggi, 20 settembre, è il compleanno della bellissima Belen. La showgirl argentina compie 35 anni e per l’occasione ha sfoggiato un look davvero incredibile. Non è raro che Belencita attiri l’attenzione con i suoi abiti, ma il total black scelto per la sera del suo compleanno ha davvero incantato tutti. ‘Colpa’ dello spacco decisamente profondo della gonna. Siete curiosi di vedere come era vestita? Ve lo mostriamo noi.

Potrebbe interessarti anche:

Belen Rodriguez, compleanno ‘bollente’: lo spacco è esagerato, si vede tutto

“35 anni ragazzi, azz!”, è così che Belen Rodriguez si fa gli auguri nel giorno del suo compleanno. Un giorno speciale, festeggiato con le persone che ama. E con l’abito giusto! Ieri sera Belen ha indossato un vestito davvero pazzesco: a colpire tutti è lo spacco laterale, molto alto, del vestito già corto. Un look ‘bollente’, insomma, che ha messo in risaltà l’innata sensualità della moglie di Stefano De Martino. Date un’occhiata:

Qui Belen è ripresa di lato, in un video postato dalla sorella Cecilia nelle sue storie di Instagram. Inutile dire che le immagini sono decisamente ‘hot’. Belen è irresistibile. Eccola in un’altra foto della serata, in compagnia di Chechu e di un’amica:

A scattare la foto, questa volta, è stato Ignazio Moser, il fidanzato di Cecilia, che ha postato le ‘Charlie’s Angels’ (così le ha definite?) nelle sue stories di Instagram. Belen è davvero bellissima nell’abito scelto per la sua festa: elegante e sexy allo stesso tempo. Gli anni passano, ma Belen è come il vino! Tantissimi auguri alla Rodriguez da tutti noi!