Anniversario Belen Rodriguez e Stefano De Martino: per l’occasione, la bella argentina ha scritto una dedica al miele per suo marito, Instagram è in tilt.

Doppia festa in casa De Martino-Rodriguez. Non soltanto oggi, venerdì 20 Settembre si festeggia il compleanno della bella showgirl argentina, ma si festeggia anche un’occasione molto ma molto importante. Che, tra l’altro, riguarda la coppia Stefano e Belen per intero. Di che cosa parliamo? Semplice: dell’anniversario di matrimonio. Ebbene si. È proprio in questo giorno di circa 6 anni fa che i due ‘piccioncini’ sono convolati a nozze. È proprio per quest’occasione che, pochissimi istanti fa, la showgirl argentina ha voluto dedicare al suo bel marito delle parole al miele. Mandando in delirio, quindi, i loro fan. Ecco cosa scrive la bella ‘Belencita’ su Instagram.

Stefano e Belen, anniversario di matrimonio: la dedica al miele dell’argentina

Era l’aprile del 2012 quando, tra le mura della scuola di Amici, Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono incontrati e, da lì, innamorati. Trascorre più di un anno e il 20 Settembre del 2013 i due convolano a nozze. Da quel giorno, sono trascorsi 6 anni. E, nonostante diversi anni da separati, la coppia attualmente appare più innamorata che mai. Certo, per diverso tempo, Belen è stata accanto ad Andrea Iannone, pilota di MotoGp ed attuale fidanzato di Giulia De Lellis. Ma, soltanto da pochi mesi, è ritornata con suo marito, con Stefano, con il padre di Santiago. E da quel momento non si sono più lasciati. Anzi. Proprio oggi, come dicevamo precedentemente, la coppia festeggia il loro anniversario di matrimonio. E, per l’occasione, l’argentina ha voluto dedicare al suo dolce marito delle parole davvero incredibili. Con una serie di foto che li ritraggono in vecchi momenti di coppia, la modella apre completamente il cuore, probabilmente per la prima volta da quando sono ritornati insieme, al ballerino napoletano. Mandando, com’è giusto che sia, completamente in tilt i loro fan.

