Belen e Stefano, spunta una foto di 6 anni fa: quel ‘gesto’ che De Martino fa ancora. Ecco il post al miele pubblicato dal ballerino.

Quale migliore occasione di un compleanno per dedicare parole d’amore alla propria moglie? Nessuno. E lo sa bene Stefano De Martino, che per il compleanno della su Belen Rodriguez si è davvero superato. Un post su Instagram in cui l’ex ballerino di Amici si lascia andare a una dedica davvero dolcissima per la showgirl argentina. Dedica che accompagna una foto di coppia datata 2013. In quello scatto, Stefano fa un particolare ‘gesto’ per sua moglie, che ammette di fare tuttora. Siete curiosi di scoprire cosa? Ve lo sveliamo noi.

Belen e Stefano 6 anni fa: gli auguri di De Martino per il compleanno della Rodriguez

Belen Rodriguez e Stefano De Martino formano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Da quando sono tornati insieme, i due sembrano davvero più innamorati che mai. Basta dare un’occhiata ai loro profili social, dove i due piccioncini amano condividere foto e video con i loro fan. E proprio su Instagram, poco fa, Stefano ha deciso di fare gli auguri alla sua amata moglie, in occasione del suo 35esimo compleanno. Auguri davvero speciali: la dedica di De Martino è da brividi. Insieme alle parole, una foto di coppia del 2013, durante una vacanza in Patagonia. Ecco il post che ha emozionato tutti:

“Da quando ti conosco i momenti più belli della mia vita li ho passati con te”, una frase da brividi, quella scritta da Stefano per la sua Belen. Che, nella foto postata, si trova sulle spalle del ballerino. Un gesto che Stefano fa ancora oggi. Il post esprime tutto l’amore che unisce la coppia, che, dopo un periodo di separazione, è tornata più unita che mai. Che dire, Belen e Stefano fanno davvero venire voglia di innamorarsi! Complimenti a Stefano e tantissimi auguri alla splendida Belen!