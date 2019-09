La conduttrice Caterina Balivo è stata duramente presa di mira su Instagram per un ‘particolare’ dettaglio mostrato nella puntata odierna di Vieni da Me.

Continua l’appuntamento con Vieni da Me. Per la seconda settimana consecutiva, la bella Caterina Balivo è ‘entrata’ nelle case dei suoi telespettatori con delle puntate e degli ospiti davvero eccezionali. Non a caso, infatti, il successo riscosso in queste pochissime puntata è davvero smisurato. Sintomo che la formula dello show è, ovviamente, vincente. Inutile spiegarne i motivi. Con la sua semplicità, eleganza, raffinatezza e bellezza, la conduttrice napoletana non sbaglia mai un colpo. Peccato che, pochissime ore fa, Caterina sia stata duramente presa di mira per un ‘particolare’ dettaglio emerso nella puntata odierna di Vieni da Me. Ecco cosa è accaduto su Instagram.

Caterina Balivo per Vieni da Me: quel ‘particolare’ dettaglio non convince i suoi fan

Ogni giorno, la bella Caterina Balivo sfoggia per la puntata di Vieni da Me davvero incredibili. Sempre raffinata, elegante e soprattutto, mai inopportuna ed inappropriata per la sua età, la conduttrice napoletana incanta sempre tutti. Ammettiamolo: ha una forma fisica davvero perfetta. Da fare invidia a chiunque, insomma. Tuttavia, può capitare che ad alcuni suoi followers non piacciano i look proposti in puntata. Ecco. È proprio questo, infatti, che è accaduto poche ore fa. Per la puntata odierna del programma, Caterina ha indossato una fantastica gonna con all’interno una camicia bianca ed un fantastico cerchietto rosa. Fantastica, no? Tuttavia, è proprio per un ‘particolare’ dettaglio che la napoletana è stata duramente presa di mira. Sapete quale? Beh, proprio il cerchietto.

Ecco. Da come si può chiaramente leggere dai commenti in questioni, alcuni fan di Caterina Balivo l’hanno duramente presa di mira su Instagram per aver indossato questo accessorio. A voi, invece, è piaciuta?

