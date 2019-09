Per la Milano Fashion Week, Chiara Nasti ha indossato un abito con uno spacco davvero pazzesco e vertiginoso dal quale emerge un dettaglio hot.

In questi ultimi giorni, si sta tenendo la tanto famosa Milano Fashion Week. Di che cosa parliamo? Della classica settimana dedicata esclusivamente alla moda e, soprattutto, alle principali aziende che producono capi d’abbigliamento e che, quindi, presentano in anteprima le loro collezioni per i mesi successivi. Un evento grandioso, quindi. A cui, ovviamente, vi prendono parte famose modelle ed influencer. È proprio per questo motivo che Chiara Nasti, insieme a sua sorella Angela, vi ha preso parte. È questo, infatti, che si capisce chiaramente dalle sue ultime e recenti Instagram Stories. Proprio stamattina, infatti, la bella napoletana ha pubblicato un’IG story in cui mostra il suo outfit della giornata. Con un incantevole abito lungo da uno spacco da urlo, Chiara ha letteralmente incantato tutti. Ma diamo un’occhiata a quello che è le accaduto.

Chiara Nasti, lo spacco è vertiginoso: emerge un dettaglio ‘hot’

Incantevole come sempre, la giovane Chiara Nasti. Per questo sabato mattina dedicato alla Milano Fashion Week, l’influencer napoletana ha sfoggiato un outfit davvero pazzesco. Da far girare la testa a chiunque, insomma. Con un delicato, raffinato ed elegante abito lungo, la giovane Chiara ha letteralmente incantato tutti. Tramite, infatti, un’Instagram Stories di poche ore fa, come dicevamo precedentemente, la Nasti ha mostrato con orgoglio la ‘particolarità’ di quest’abito. Ovvero? Uno spacco ultra vertiginoso. Anzi, per dirla meglio: due spacchi davvero vertiginosi. Quasi ‘inguinali’, insomma. È proprio per questo motivo che, mentre cammina e sfila, emerge un dettaglio davvero ‘hot’. Diamoci un’occhiata insieme:

Ovviamente, Chiara, con uno spacco del genere, non poteva affatto mostrarsi senza biancheria intima. Sarebbe potuta ‘incappare’ altrimenti in un incidente ‘bollente’. Proprio per questo motivo che, mentre cammina, si vede chiaramente un dettaglio ‘hot’. Ovvero, quell’indumento nero che si intravede chiaramente dallo spacco dell’abito. Sarà uno slip? O, semplicemente, farà parte del vestito? In ogni caso, comunque, Chiara è davvero stupenda.

