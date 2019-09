Diletta Leotta manda in delirio i fan su Instagram: l’abito della conduttrice è super scollato e molto corto, lei lo alza sulla gamba e l’immagine diventa ‘hot’.

Diletta Leotta sa sempre come far impazzire i suoi fan. La conduttrice di DAZN è sempre super sexy sui social e le sue foto diventano immediatamente virali. La bella siciliana condivide molti momenti del suo quotidiano, dall’allenamento ai trattamenti estetici, passando per le giornate di vacanza e relax, e quasi sempre le immagini che la riguardano sono ‘bollenti’ e stuzzicano la fantasia di chi guarda. Poco fa Diletta ha pubblicato uno scatto in cui indossa un abito davvero mini, molto corto e scollato: lei lo alza sulla gamba e Instagram diventa subito ‘hot’. Ecco la foto in questione.

Diletta Leotta è tornata a pieno ritmo al lavoro su DAZN con il campionato italiano e la serie B. La conduttrice è in questi giorni in Sardegna e ha pubblicato su Instagram uno scatto che ha mandato letteralmente in visibilio i fan. Diletta indossa un abito dalla fantasia maculata e dalla profonda scollatura, che mette in mostra tutto il suo decolleté esplosivo. La Leotta è incontenibile, una vera e propria bomba sexy. Ma non è tutto. L’abito è anche particolarmente corto, e lei con la mano lo alza, rendendolo ancora più ‘mini’ e facendo venire fuori tutta la sua gamba statuaria.

Un’immagine davvero paradisiaca per i fan della Leotta, che non hanno perso tempo e hanno subito invaso di commenti e like lo scatto. Alcuni fanno sorridere, perché sono la conferma di quanto Diletta faccia impazzire gli uomini: ‘Vorrei essere quei fogli’, scrive qualcuno, riferendosi ad alcuni fogli che la conduttrice mantiene appoggiati sulla sua coscia; ‘Sei tu a mettere ko Daniele Scardina’, scrive qualcun altro, riferendosi al lavoro del fidanzato di Diletta, che è un famoso pugile. Tutti commenti di adorazione, dunque, per la giornalista, che si è mostrata ancora una volta in tutta la sua sensualità e bellezza.

