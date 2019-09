Emma Marrone stretta in un enorme abbraccio social: tutti i messaggi di colleghi, amici e fan su Instagram arrivati nelle ultime ore

Emma Marrone ha un po’ sconvolto il mondo della musica. Anche quello dello spettacolo. Ma non solo: ha sconvolto tutti. Proprio tutti. Quell’annuncio arrivato poco dopo ‘Io sono bella’, l’enorme soddisfazione di cantare Vasco Rossi, l’amore dei fan e tanta altra gioia. Un fulmine a ciel sereno. Perché ‘la vita è quello che ti succede mentre sei intento a fare altri piani’, come diceva Jim Morrison. Come dice Emma, nel suo post su Instagram. Lo stesso post che ha scatenato (in senso positivo) i fan. Fan e non solo. Anche tanti amici e colleghi. Conoscenti, sconosciuti e gente che magari ha sentito solo qualche volta una sua canzone in radio. Tutti le hanno lasciato un messaggio. Tutti volevano che Emma sentisse il loro calore ‘virtuale’.

Emma Marrone sconvolge tutti: i messaggi d’affetto sul suo profilo

Sembra il mondo intero. Sono circa 20mila i messaggi arrivati al post pubblicato da Emma Marrone su Instagram. Tutti scritti nel giro di poche ore. Emma si è sentita circondata, inondata d’affetto da un momento all’altro, come non mai. Ci sono messaggi scritti dai suoi colleghi. Ecco, partiamo da quelli.

Alessandra Amoroso scrive: “Lo sappiamo che andrà tutto alla meraviglia e si tornerai ancora più forte perché ti conosciamo bene! An capu noscia sempre!”. Mentre Michelle Hunziker: “Emma….sono con te….❤️❤️❤️ forza forza forza”. Laura Chiatti invece prova a scuoterla: “Amica testa dritta e petto in fuori”. Simona Ventura: “Io ci sono e ti abbraccio fortissimo”. E tanti altri, da Noemi a Leonardo Pieraccioni: in tantissimi si sono stretti intorno all’artista italiana che quest’oggi, con il suo annuncio, li ha un po’ turbati. Insomma, la Marrone è molto amata e per questo non potevamo non pensare ad un abbraccio virtuale così grande e forte da parte del pubblico social.