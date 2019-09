Emma Marrone ha un problema di salute: “Mi devo fermare”. L’annuncio da brividi è arrivato poco fa sui social della cantante.

Uno spiacevole risveglio, quello di oggi, per i fan di Emma Marrone. La cantante pugliese ha appena annunciato, attraverso il suo profilo Instagram, di non poter partecipare a un evento durante il quale avrebbe dovuto esibirsi. Si tratta del concerto di Radio Italia a Malta, in programma il 4 ottobre. Il motivo della decisione ‘forzata’ della Marrone è un problema di salute, di cui la cantante ha voluto mettere al corrente i fan in prima persona, per rassicurarli e non creare allarmismi. Ma il post su Instagram di Emma è stata una doccia fredda per tutti. Eccoil messaggio da brividi, postato dall’ex vincitrice di Amici sul suo profilo di Instagram.

Emma Marrone non potrà essere presente al concerto di Malta di Radio Italia per via di un problema di salute. Ad annunciarlo è stata la cantante stessa, attraverso un post su Instagram che ha preoccupato i fan. “Tornerò più forte di prima”, scrive Emma, dispiaciuta di non poter accontentare i tanti ragazzi che hanno speso soldi per biglietto e aereo. Ecco le parole della cantante:

Emma Marrone annuncia così ai suoi fan di non poter partecipare al prossimo concerto di Radio Italia. Una doccia gelata per i fan, che non possono fare a meno che preoccuparsi dopo le parole della cantante. “Un problema di salute” di cui Emma non specifica l’entità, ma le sue parole preoccupano i fan. Parole che accompagnano una massima di John Lennon: “La vita è tutto ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani”. Una frase che lascia intendere come il problema di salute sia arrivato d’improvviso nella vita della cantante, stravolgendole i piani. Una notizia che, inevitabilmente, ha scatenato i commenti dei fan. Famosi e non. Migliaia di persone hanno voluto far sentire la propria vicinanza alla cantante, in questo momento di difficoltà. Tra i commenti, spiccano quelli di Giorgia, Laura Pausini, Elena Santarelli, Gabriele Parpiglia. “Forza Emma” è la frase che si ripete più spesso sotto il post della cantante, alla quale non possiamo che augurare anche noi una pronta guarigione.