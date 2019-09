View this post on Instagram

Dio mio padre , ti ringrazio per le benedizioni che ricevo ogni giorno. Ti ringrazio per la vita e per la tua misericordia.Grazie per la bellezza che mi circonda, grazie per la mia famiglia e per gli amici, per la mia salute. Prego che con la Tua grande misericordia Tu possa vegliare su di me, e ti ringrazio mio Dio per tutto quello che mi hai donato.