Per la seconda puntata di Live-Non è la D’Urso, le anticipazioni sono succulente: verranno trasmesse le prime immagini di Fabrizio Corona dal carcere.

Barbara D’Urso è davvero inarrestabile. E, dopo il successo della prima puntata di Live, la bella conduttrice, per il secondo appuntamento, ha pensato a qualcosa di sbalorditivo. Stando ad alcune anticipazioni apparse sul web, infatti, per la prima volta in assoluto, nella puntata di domenica 22 Settembre del prime-time della napoletano verranno trasmesse le immagini di Fabrizio Corona direttamente dal carcere di San Vittore.

Sono diversi mesi, come sappiamo, che l’ex re dei paparazzi è finito nuovamente in carcere. Era circa la fine del mese di Marzo quando Fabrizio Corona, prelevato dalla sua casa milanese, è stato rinchiuso nel carcere di San Vittore. Da quel momento, il vuoto totale. Ecco. Stando ad alcune anticipazioni di Live-Non è la D’Urso, nella puntata di domenica 22 Settembre dello show, verranno mandate in onda delle immagini esclusive dell’ex marito di Nina Moric mentre disputa una partita di calcio di beneficenza all’interno del carcere.

