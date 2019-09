Federica Pellegrini attaccata ai macchinari: “Ecco, questo è l’incubo…”

Si è mostrata così Federica Pellegrini: attaccata ai macchinari, ecco cosa è accaduto alla campionessa italiana di nuovo.

Non ha bisogno di presentazioni, Federica Pellegrini. È una delle atlete più brave, premiate ed apprezzate nello sport italiano. Non a caso, infatti, è una vera e propria campionessa nel mondo del nuoto. Tuttavia, il suo successo è dovuto anche alla sua prestanza fisica e, soprattutto, bellezza. Lo testimoniano, a tal proposito, le numerose foto che, di tanto in tanto, la bella nuotatrice pubblica sul suo account ufficiale Instagram. È propri qui, infatti, che, pochissime ore fa, Federica si è mostrata in una versione del tutto inedita. Ovvero? Attaccata ai macchinari. Ma sapete perché? Scopriamolo insieme nel minimo dettaglio.

Potrebbe interessarti anche:

Federica Pellegrini attaccata ai macchinari: l’immagine su Instagram

In questo ultimo periodo, Federica Pellegrini è molto impegnata nelle registrazioni delle nuove puntate di Italia’s Got Talent. Lo testimoniano, infatti, le numerose foto o, addirittura, Instagram Stories che la campionessa di nuoto, quotidianamente o appena può, pubblica sul suo account social. Ovviamente, prima di questo impegno, però, c’è l’amore per lo sport, per il suo sport. Federica, come sappiamo, è una vera e propria campionessa di nuoto. E così, in occasione della nuova stagione sportiva, la giovane Pellegrini si sta preparando davvero alla grande. Proprio per questo motivo, pochissime ore fa, la nuotatrice ha pubblicato sul suo account social una foto mentre è attaccata ai macchinari. Ovviamente, non è nulla di grave. Ma, da quanto sappiamo, sono dei test di routine che si compiono costantemente per valutare l’idoneità sportiva dell’atleta in questione. Ecco. Come sarà stato, quindi, l’esito per Federica? La risposta è più che scontata: ovviamente, positiva. Stando a quanto scrive la bella nuotatrice a corredo della foto, la giovane Pellegrini è risultata essere idonea all’attività sportiva.

Per ulteriori news su Federica Pellegrini –> clicca qui