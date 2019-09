Tale e Quale Show, il dramma di Flora Canto: “Ero in ospedale e…”

Concorrenti Tale e Quale Show: Flora Canto racconta della sua permanenza in ospedale prima del programma.

Va in onda questa sera la seconda puntata di Tale e Quale Show, il programma di punta di Rai 1 che vede diversi concorrenti sfidarsi a colpi di imitazione al fine di essere proprio “tale e quale”. Nel cast di questa edizione del programma troviamo Flora Canto, la moglie di Enrico Brignano che, in un’intervista a Diva e Donna, ha raccontato che, prima di partecipare al programma Tale e Quale ha temuto il peggio per se stessa e che è stata operata: “Ora il peggio è passato” racconta, ma cosa le era successo.

Malattia Flora Canto: l’operazione prima di Tale e Quale

Flora Canto, una delle concorrenti di Tale e Quale Show racconta che prima di partecipare al programma è stata ricoverata in ospedale per essere operata: “Ho tolto un’ernia, l’appendice e la colecisti”. Un intervento complicato e difficile dal quale però è uscita più forte di prima e convinta di voler dare il meglio nel programma di Carlo Conti. Nella prima puntata ha già imitato Cristina D’Avena e il pubblico a casa ne è rimasto estasiato. Un’estate difficile quindi, ma pare che il peggio sia passato e quindi la vediamo scattante a Tale e Quale Show, battagliera e pronta a dare il meglio di se stessa e con la sua ironia l’abbiamo vista pronta per sdrammatizzare ogni momento “complicato”. Flora Canto, del resto, di battaglie ne ha sempre combattute molte come quella per farsi riconoscere e notare non solo per il suo passato a Uomini e Donne.

Flora Canto e Enrico Brignano: quando si sposano?

Intanto Flora Canto è anche nota per essere la compagna di Enrico Brignano. I due stanno insieme da diversi anni e sono anche diventati genitori. Manca però una fede nuziale al dito e quindi i fan si chiedono quando avverranno le nozze. Flora Canto ha spiegato che sta aspettando che Enrico prenda l’iniziativa. Che Tale e Quale Show sia la giusta spinta?

