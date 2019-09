Scena horror a Reggio Calabria: un uomo ha compiuto un atto terribile, ha trasportato un gatto morto mantenendolo per la zampa.

Scena terribile a Reggio Canabria, a Rosarno: un uomo porta un gatto così in motoE’ giunta da Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, una notizia orribile seguita da alcune immagini. Foto horror sono arrivate nelle ultime ore: una persona trasporta un gatto morto in moto. Ciò che rende la scena ancora più orribile è come viene trasportato il povero animale senza vita. E’ successo nel pomeriggio di ieri 19 settembre e sui social sta girando l’immagine scattata da qualche automobilista che si trovava dietro la moto incriminata.

Leggi anche:

Scena horror a Reggio Calabria: un uomo trascina un gatto morto con la moto

Nel pomeriggio di ieri 19 settembre, un uomo è andato in giro in moto con un gatto morto. Immagini e video testimoniano la terribile scena a cui hanno assistito molti automobilisti. E’ successo a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria: un uomo mantiene per la zampa un povero gatto senza vita. Si pensa che il piccolo animale era già morto investito, ma molti hanno pensato che, anche se il signore in buona fede cercava un buon posto per seppellirlo, non era quello il modo adatto per trasportarlo.

Questo il post che conferma l’accaduto:

“PURTROPPO nell intento di fare un azione a fin di bene si potrebbe passare dalla parte del torto. Ho chiamato alcuni volontari i più vicini.se quanto meno potevano fare un giro“, scrive la donna che denuncia l’accaduto ma sottolinea di non esser la proprietaria della foto. La scena dell’uomo che porta così il gatto ha lasciato molti sotto choc.