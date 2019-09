Chi è Gianmaria Di Gregorio, nuovo fidanzato di Ludovica Valli: scopriamo di più sul nuovo misterioso compagno dell’ex tronista emiliana di Uomini e Donne.

Chi è Gianmaria Di Gregorio, nuovo fidanzato di Ludovica Valli: scopriamo qualcosa in più su di lui. L’ex tronista di Uomini e Donne ha chiuso da non molto la storia con il personal trainer Federico Accorsi. Un amore intenso che però non è andato a buon fine nonostante gli sforzi della coppia. Quando tutti pensavano ad un’estate da single per lei, ecco la sorpresa. Al recente Festival del Cinema di Venezia, Ludo si è presentata in compagnia di un uomo misterioso ed elegantissimo, dal quale non si è staccata un attimo. Nessuna presentazione ufficiale, pochissime immagini insieme. Eppure quel moro tenebroso ha colpito fin da subito stimolando la curiosità dei fans della Valli. Adesso sappiamo anche chi è e possiamo svelarvi qualche particolare in più.

Ma chi è Gianmaria De Gregorio, l’uomo che ha rapito il cuore della bella Ludovica? Intanto non arriva dal mondo dello spettacolo e nemmeno da quello della moda, che invece per l’influencer bolognese è il pane quotidiano. Ma in qualche modo è legato al mondo dei VIP e delle vacanze in un’isola molto cara agli italiani. Infatti è un imprenditore, general manager di un’organizzazione che gestisce molte agenzie per affittare case e appartamenti a Ibiza. Un servizio a tutto tondo che non cura soltanto la sistemazione ma si occupa anche ds altri aspetti, compreso il trasporto.

Una laurea in ingegneria gestionale all’Università di Bologna, un laurea magistrale nello stesso campo all’Università Carlo Cattaneo di Milano, Gianmaria lavora nel suo campo da diversi anni e si è costruito una solida base commerciale. Ha un profilo Instagram con quasi quattromila followers (https://www.instagram.com/giamma_digre/?hl=it) e un profilo Facebook privato. Quanto all’età, non la svela, ma alla luce dei suoi studi (la prima laurea è del 2005) e della lunga esperienza nel mondo del lavoro sembra essere più vicino ai 40 anni che ai 30. Al momento Ludovica non ha voluto ancora ufficializzare la sua nuova storia, ma tutti gli indizi portano a lui.

