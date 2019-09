Giulia De Lellis ha trascorso una notte insonne a Milano per problemi di ansia: ecco quali sono i motivi del suo turbamento e cosa le sta succedendo.

Giulia De Lellis trova sempre il modo di far discutere e parlare di sé. Pochi giorni fa è uscito in tutte le librerie italiane la sua prima ‘fatica’ letteraria, ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza’, che è diventato subito un enorme successo. L’influencer romana sta vivendo un periodo di grande notorietà, sempre sulla cresta dell’onda, tanto che ha recentemente dichiarato di sentirsi anche stanca per la vita frenetica che sta conducendo. Questi ritmi così alti, insomma, fatti di viaggi continui e poco tempo da dedicare alla famiglia, stanno cominciando a pesare a Giulia, che la scorsa notte non è riuscita a chiudere occhio, condividendo su Instagram tutte le sue ansie e paure: ecco cosa le sta succedendo.

Giulia De Lellis, notte insonne a causa dell’ansia: ecco cosa la spaventa

Giulia De Lellis si trova a Milano per la Fashion Week e ha trascorso l’intera notte senza risucire a dormire, facendo storie su Instagram per sentirsi in compagnia e soprattutto per condividere con i fan i motivi della sua insonnia. La giovane romana ha spesso parlato della sua ansia, dicendo di essere un’ipocondriaca, e questa notte è stata invasa da ansie e paure che le hanno tolto il sonno. Nelle storie, che sono tutte ‘mute’, le didascalie raccontano i suoi stati d’animo.

Giulia viene presa da tutte le sue paure, tanto che comincia a convincersi di avere qualcosa che non va e pubblica la definizione da vocabolario del termine ‘ipocondria’, che secondo lei la descrive al meglio. Poi però scherza sull’argomento e svela qual è il vero motivo della sua insonnia: ‘Gioco, in parte…Il problema è un altro’, scrive, e poi pubblica la foto con Andrea Iannone, spiegando che non riesce più a dormire quando lui non c’è: parole al miele dell’influencer per il fidanzato.

