Grande Fratello, Ambra Lombardo stupisce tutti con un’incredibile rivelazione su Kikò Nalli: ‘Non ci siamo mai lasciati’, ecco cos’è successo realmente tra i due.

La loro relazione nata al Grande Fratello ha diviso il pubblico. Ambra Lombardo e Kikò Nalli hanno vissuto un amore intenso, che da qualche giorno sembrava finito. In tanti hanno commentato la loro rottura, prima fra tutti Karina Cascella, che non ha mai creduto all’interesse dell’ex professoressa di Lettere nei confronti dell’hair stylist, ex marito di Tina Cipollari. Secondo l’opinionista, e sono in tanti a pensarla come lei, Ambra si sarebbe avvicinata a Kikò solo per visibilità e ora lo avrebbe lasciato per intraprendere la strada della carriera televisiva. Ma un colpo di scena ha lasciato tutti di stucco: Ambra Lombardo ha smentito la rottura con Kikò nelle sue storie Instagram, spiegando tutta la situazione nel dettaglio.

Ambra Lombardo e Kikò Nalli, colpo di scena: lei smentisce la rottura, rivelazione choc

Ambra Lombardo e Kikò Nalli non si sono mai lasciati. E’ l’ex professoressa di lettere a dare la notizia con un lungo sfogo su Instagram, in cui spiega nel dettaglio come stanno le cose con il suo compagno. Ambra dice di aver deciso di parlare dopo tutte le notizie che sono girate sul web circa la rottura con Kikò e ha voluto specificare che lui non l’ha mai lasciata e viceversa. ‘Siamo solo una coppia che vive una crisi dovuta alla distanza, non abbiamo alcun problema di intimità’. La Lombardo ha sottolineato che lei e Kikò sono felicissimi quando sono insieme e che lui è un uomo meraviglioso, ma poiché non vivono nella stessa città, hanno dei momenti difficili, che fanno di tutto per superare.

‘Non intendo dire altro su questa mia vicenda privata, né su chi ne parla’, ha chiosato l’ex gieffina, facendo evidentemente riferimento a tutti i commenti che sono stati fatti nel web sulla presunta rottura con Kikò. Tutto è bene quel che finisce bene, dunque, per la gioia dei fan della coppia, che possono tirare un sospiro di sollievo.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI