Ludovica Pagani, duro sfogo su Instagram: frecciatina a Taylor Mega? Le sue parole sono pensanti, Taylor replica nelle stories, ‘Ecco l’influencerina di turno’.

Ludovica Pagani è una giovane influencer, molto apprezzata sul web. Ultimamente ha fatto scalpore il suo ‘Red Carpet’ a Venezia, sul quale si è presentata completamente incappucciata, affrontando così in modo ‘inedito’ il famoso tappeto rosso su cui tutti si ‘limitano’ solamente a sfilare. Alcune ore fa la Pagani ha scritto un duro sfogo su Instagram, che sembra essere rivolto a Taylor Mega e al gossip sulla sua relazione con Giorgia Caldarulo: le parole di Ludovica sono pesanti e Taylor ha voluto rispondere per le rime sul suo profilo, pur non nominando mai direttamente la sua ‘rivale’. Ecco il botta e risposta delle due influencer.

Ludovica Pagani, frecciatina Instagram a Taylor Mega? Lei risponde duramente

Ludovica Pagani e Taylor Mega sembrano essersi scambiate un botta e riposta social. Sembrano, perché in realtà nessuna delle due ha mai nominato l’altra direttamente, anche se sembra piuttosto palese il riferimento reciproco. L’influencer bergamasca ha sbottato su Instagram, dicendo che non riesce a comprendere il comportamento di ‘certe persone’ che per visibilità sono disposte a calpestare i valori più importanti, come la privacy, il rispetto dei sentimenti e delle persone. ‘Se avessi fatto solo la metà di queste porcherie, i miei mi avrebbero dato una cinquina che mi avrebbe fatto fare il giro dell’Italia’. Le parole della Pagani sono molto pesanti, e sembrano chiaramente riferite a Taylor Mega e al gossip sulla sua vita sentimentale.

Deve averla vista così anche Taylor, che ha fatto una story su Instagram per replicare, pur senza nominare Ludovica, dicendo che non intende rispondere alla ‘influencerina di turno’, che parla di lei senza sapere nulla. Taylor aggiunge anche che non vuole fare nessun ‘dissing’ sui social, e invita la persona in questione a smettere di parlare e soprattutto di pensare a lei. Staremo a vedere se ci saranno altre dichiarazioni sulla vicenda.

