Mara Venier, dopo 19 anni con suo marito il messaggio a sorpresa: un anniversario importante per la popolarissima conduttrice Rai e Nicola Carraro non si è dimenticato.

Mara Venier, dopo 19 anni con suo marito il messaggio a sorpresa: la terza volta è stata anche quella buona. Dopo Francesco Ferracini, che è anche il padre della sua prima figlia, Elisabetta. Dopo Jerry Calà che è stato suo marito per tre anni fino al 1987. Dopo tutto, alla fine Zia Mara ha trovato la felicità e il suo completamento con Nicola Carraro. Una coppia solida, che non ha mai conosciuto flessioni e non è mai entrata nel giro del gossip se non per i rapporti tesi con Simona Ventura. Da allora, era il 19 settembre 2000, ad oggi tanta acqua è passata sotto i ponti. E Mara l’ha voluto ricordare a tutti, ma per primo al suo compagno che dal 2006 è anche suo marito.

Mara Venier, dopo 19 anni con suo marito il messaggio a sorpresa: arriva un regalo bellissimo

Era il 19 settembre del 2000 quando pere la prima volta Mara Venier e Nicola Carraro uscivano insieme. Un incontro indimenticabile anche perché ha segnato la sua vita. Lei arrivava dalla rottura con Renzo Arbore, l’ultimo uomo al quale aveva dedicato anima e corpo. Incontrare Nicola è stato un soffio di novità importante, perché le ha ridato la voglia di amare. E in queste ore lo ha ricordato con un tenerissimo post su Instagram: “Il 19 settembre del 2000 ci siamo incontrati. Da allora sono sempre stata abbracciata a te. Sei l’amore grande della mia vita”. Poi ha aggiunto un hashtag significativo definendola la sua botta di culo. Forse anche una risposta ironica agli haters che la criticano dicendole di essersi scelta un uomo ricco per farsi mantenere.

E Nicola? Prima le ha risposto con una frase, sempre via social (“E sono 19 anni amore mio”): Poi le ha fatto anche arrivare un messaggio tangibile. Un mazzo enorme di rose rosse che lei ha mostrato con orgoglio e un sorriso a trentadue denti. Curiosi di sapere quante erano? Centouno, come i dalmata del celebre film. Tra quelli che hanno voluto fare gli auguri via social alla copia, anche Rita Dalla Chiesa, Valeria Marini, Elisabetta Gregoraci e Nino D’Angelo.

