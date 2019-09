Meteo, scatta l’allerta in alcune regioni italiane: ecco tutte le previsioni nel dettaglio e quali sono le zone maggiromente esposte al rischio temporali.

Il mese di Settembre si è presentato con un immediato e repentino calo delle temperature, ma dopo i primi giorni è tornato il torrido caldo estivo, che sembrava proprio non voler abbandonare Italia. Ora, però, un nuovo cambiamento ha colpito la nostra Penisola, portando nuovamente il fresco e soprattutto un clima molto instabile, con piogge e forti venti in arrivo dalla Russia, come vi avevamo già annunciato qualche giorno fa. Secondo i meteorologi, però, quella di oggi è una giornata molto particolare, soprattutto in alcune Regioni, dove è scattata un’allerta meteo per l’arrivo di pericolosi temporali: ecco tutte le previsioni nel dettaglio.

Meteo Italia, scattata l’allerta in alcune regioni: ecco quali sono nel dettaglio

Le previsioni Meteo per questi gironi avevano già annunciato l’arrivo di una perturbazione dalla Russia, che avrebbe portato un calo delle temperature e soprattutto temporali e venti forti che avrebbero anche potuto causare dei danni. La perturbazione, così come previsto, ha colpito prima il Friuli Venezia Giulia, per poi scendere pian piano lungo il versante adriatico, toccando solo in maniera marginale la Campania e quasi per niente le isole maggiori. Oggi, però, a essere colpito maggiormente da temporali e burrasche è il versante ionico della Calabria e la Puglia, Regioni nelle quali è stata annunciata l’allerta gialla.

Il sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle Regioni coinvolte, ha diramato un comunicato, il ‘bollettino nazionale di criticità e di allerta’, in cui si dice che la Puglia e la parte della Calabria bagnata dal Mar Ionio sono a rischio idraulico, idrogeologico e temporali. E’ la stessa Protezione Civile a riportare sul proprio sito i consigli per come affrontare l’allerta gialla che è scattata nelle suddette zone dell’Italia, con un sistema di protezione civile nei territori coinvolti. Il comunicato è stato pubblicato anche sulla pagina Instagram del Dipartimento e rimanda al sito per tutti i dettagli sulla situazione meteorologica.

