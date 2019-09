Miriam Leone come non l’avete mai vista: alle sfilate della moda milanese l’ex Miss Italia si è presentata con un nuovo look biondo stupendo tutti.

Miriam Leone come non l’avete mai vista: l’ex Miss Italia, oggi apprezzatissima attrice soprattutto di fiction in tv, ha deciso di cambiare. L’abbiamo sempre conosciuta con i capelli ramati e invece da qualche ora ha schiarito tutto. Quale occasione migliore delle sfilate e degli eventi che accompagnano la ‘Milano Fashion Week‘? Ancora non conosciamo i motivi che ci sono dietro a questa scelta, sempre che ce ne siano. Ma il messaggio che ha postato su Instagram per svelare la sua nuova mise, è chiaro: “Vi presento una nuova me. Sì, cambiare. Sì, rinascere”. Come una fenice, quindi, la bella Miriam si è semplicemente evoluta puntando su un colore diverso dal solito. E i suoi follower adesso se la potranno studiare.

Miriam Leone come non l’avete mai vista: un cambio per rincorrere l’amore?

Sono passati undici anni da quando Miriam Leone si è presentata sul palco delle finali di Miss Italia ed è stata incoronata come la più bella del nostro Paese. Allora era già una ragazza che sapeva quello che voleva e dove poter arrivare e lo ha dimostrato con il tempo. Ma in questa versione ancora non l’avevamo vista e dovremo farci l’abitudine. Prima delle sfilate milanesi ha scelto il biondo, che fa risaltare ancora di più i suoi occhi verdi. E così si è presentata tra il pubblico delle passerelle e agli eventi culto che accompagnano le sfilate. Un look molto semplice, come lo chignon che ha scelto per apparire in pubblico. Quando una donna cambia, taglio o colore, è sempre un segnale. Quello che lancia Miriam lo capiremo prossimamente ma intanto è sotto gli occhi di tutti.

Di recente, intervistata da ‘Vanity Fair’ la Leone aveva confessato le sue pene d’amore. Dalla fine delle sua intensa relazione con Davide ‘Boosta’ Dileo non l’abbiamo più vista con un compagno fisso al fianco. E lei alla rivista aveva spiegato di avere sofferto molto prima di capire cosa fosse davvero l’amore. Anche perché quello romantico, specie se corrisposto, è merce rara. E il resto è fatto di esperienze che non vale nemmeno la pena vivere. Ma sogna ancora l’abito bianco, che adesso con il suo biondo si abbinerebbe benissimo.

