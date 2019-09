E’ morto Marko Feingold: l’eroe che salvò 100mila ebrei dalla furia nazista

E’ morto Marko Feingold a 106 anni: sopravvisse a 4 campi di sterminio e salvò la vita a 100mila ebrei dalla furia nazista portandoli dall’Austria all’Italia.

Marko Feingold è morto all’età di 106 anni: era sopravvissuto all’Olocausto, allo sterminio del popolo ebreo da parte della Germania nazista e non solo. Feingold era anche riuscito in una della più grandi imprese del genere umano. Come un vero e proprio supereroe, salvò la vita a più di 100mila ebrei. Le sue gesta rimarranno impresse nella storia e mai nessuno potrà mai dimenticare quanto ha fatto di buono. Dopo essere stato condotto da un campo di sterminio all’altro (in totale dovrebbero essere quattro quelli attraversati) portò dall’Austria verso l’Italia 100mila ebrei diretti in Palestina. Un gesto d’amore nei confronti dell’umanità e più in particolare di un popolo dilaniato e martorizzato dalla furia nazista in quei tempi.

Passarono, grazie alla sua strategia, dall’Austria all’Italia circa 100mila ebrei. Dovevano essere deportati in Palestina con chissà quale destino. Ci pensò lui, Marko Feingold a cambiare tutto. Li portò in Italia e gli salvò la vita. Il suo impegno contro il razzismo di cui ha vissuto gli aspetti più negativi sulla propria pelle lo portava a parlare, di scuola in scuola, ai ragazzini. Affinché la storia non si ripetesse.

Fu deportato ad Auschwitz, Neuengamme, Dachau e Buchenwald, nomi che tutto il mondo ricorda drammaticamente per lo sterminio degli ebrei. Lui ne uscì vivo. Il suo destino non era quello di morire in quei campi, sotto i colpi dei nazisti. Lui stesso racconta che il suo incubo finì nel 1945, quando gli americano lo salvarono e lo ritrovarono che pesava appena quaranta chili. “Mi volevano spedire nell’aldilà, da campo di concentramento a campo di concentramento. Oggi, invece, sono ancora qui, sono sopravvissuto a gran parte dei responsabili di allora” diceva in un’intervista per un libro che raccontava le sue gesta. Le sue testimonianze, il suo dolore, le sue gesta rimarranno sempre impresse nella storia dell’umanità, nonostante una polmonite l’abbia portato via da questo mondo e dall’affetto dei suoi cari all’età di 106 anni nella giornata del 19 settembre 2019.