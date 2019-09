Twilight: Eclipse, dove è finito Robert Pattinson?

Che fine ha fatto Robert Pattinson il bel Edward Cullen di Twilight, Eclipse? Le ultime news e film in arrivo.

Questa sera sta andando in onda il capitolo Eclipse di Twilight. La serie che racconta di Edward e Bella, di un mondo di vampiri, licantropi e soprattutto tanto amore, ha fatto impazzire tutto il mondo, scatenando una vera e proprio Twilight mania. Ma Robert Pattinson, famoso e diventato celebre proprio per il ruolo di Edward Cullen nei film della saga, dove è finito dopo questi importanti ruoli? Come mai non ne sentiamo parlare più come prima? Vediamo insieme che fine ha fatto.

Dove è finito Robert Pattinson dopo Twilight?

Robert Pattinson è giovane, bello e molto bravo. Non stupisce quindi che sia stato scelto, all’epoca, per il ruolo da protagonista di Edward Cullen, ma oggi dove è finito? Perché non lo stiamo più vedendo sul grande schermo come una volta? Oggi Robert ha 32 anni e sul volto compare un po’ di barbetta che lo rende più uomo e ancora più bello. Nella vita, tentando di scollarsi di dosso l’effetto patinato del vampiro adolescente che fa impazzire le ragazzine, è testimonial e modello di Dior. Per quanto riguarda la carriera cinematografica, Robert Pattinson è alle prese con diversi film come High Life, The Devil All The Time… Una delle ultime news però sul protagonista di Twilight riguarda la sua vita privata. Pare infatti che Robert sia innamorato perso della modella Suki Waterhouse. I bookmakers sostengono che questa sia una storia fatta per durare, proprio anche per via della loro riservatezza a riguardo. Più silenzio c’è, più significa che la coppia ci tiene alla propria vita di coppia e privacy per conoscersi bene senza essere inseguiti da paparazzi e senza vedere la propria vita macchiata da gossip più o meno veritieri in continuazione.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo clicca qui!