Dress code a scuola: gli studenti non sono più liberi di decidere cosa indossare. Ecco cosa è vietato.

La scuola è cominciata in tutta Italia ed i giovani d’oggi si sono trovati dinanzi ad alcune novità. Una delle nuove proposte riguarda il dress code, ovvero come bisogna vestirsi durante le ore di lezione. Nessuno più potrà indossare ciò che gli piace: un’indagine di Skuola.net ha dimostrato ciò. Solo il 38% di studenti ha dichiarato di non aver problemi di outfit a scuola, il resto si è trovato difronte i divieti più assurdi per quanto riguarda l’abbigliamento tra i banchi. Scopriamo qualcosa in più!

Dress code scuola, i divieti più assurdi per gli studenti: ecco cosa è vietato indossare

E’ stato stabilito ormai in quasi tutte le scuole d’Italia il dress code per gli studenti. Sono molti i divieti che si sono trovati i giovani d’oggi al loro ritorno a scuola: non potranno più scegliere cosa indossare! Lo ha dimostrato Skuola.net con un’indagine: 1300 studenti sono stati intervistati e poco più del 60% ha ammesso di essersi trovato difronte molti divieti nell’abbigliamento. Sono girate per le scuole delle circolari specifiche volte a spiegare cosa è ammesso e cosa no.

Cosa è vietato? Cannottiere, pantaloni stracciati e pantaloni corti. In alcune scuole è addirittura vietato indossare braccialetti o tingere i capelli: vietato indossare maglie con colori stravaganti. Alcuni studenti hanno raccontato che nei loro istituti è vietato bere, avere bottigliette d’acqua sul banco o andare in bagno quando c’è la professoressa in aula: solo in casi particolari si fa un eccezione. Regole forse un po’ troppo severe?