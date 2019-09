Pochissime ore fa, Taylor Mega ha ricevuto una clamorosa accusa sul bacio con Giorgia Caldarulo: l’influencer, così, perde le staffe e sbotta su Instagram.

Continua a far tanto ‘discutere’ il bacio di Taylor Mega a Giorgia Caldarulo. A distanza di alcuni giorni dalla diffusione della notizia, l’influncer è ancora al centro dell’attenzione di tutti. Ed, infatti, pochissime ore fa, la giovane Mega è stata nuovamente attaccata su Instagram. Questa volta, però, ha ricevuto una dura accusa. E, proprio per questo motivo, Taylor non ha avuto alcuna intenzione di passarci sopra. Anzi. Con un duro sfogo sui social, l’influencer di Udine ha definitamente chiarito il suo ‘orientamento sessuale’. Mettendo a tacere, quindi, false voci sul suo conto. E, soprattutto, sulla veridicità della notizia. Ma ecco cosa è accaduto nel minimo dettaglio.

‘Tutto finto’, clamorosa accusa a Taylor Mega: l’influencer sbotta

Come dicevamo quindi, il bacio tra Taylor Mega e Giorgia Caldarulo ha fatto seriamente discutere. Impossibile, infatti, non citare la dura e furiosa reazione che Erica Piamonte ha avuto nei giorni scorsi appena visionate le immagini. Ed il conseguente botta e risposta della bella Taylor. Tuttavia, a distanza di giorni, la ‘polemica’ sembra non abbia intenzione di cessare. Pochissime ore fa, infatti, l’influnecer di Udine ha condiviso, tramite un’Instagram Stories sul suo account ufficiale, un messaggio inviatole da una sua fan. In cui, veniva duramente accusata. Ecco il messaggio in questione:

Ecco. Secondo l’utente in questione, la vicenda sarebbe clamorosamente finta. Ma c’è dell’altro, perché, da quanto si legge dal commento riproposto su Instagram, la ‘fan’ di Taylor invita l’influencer ad evitare di fare ‘gossip’ con degli argomenti così delicati. Perché, nella vita reale, c’è gente che seriamente viene bullizzata per tale questione. Insomma, l’accusa è chiara. È proprio per questo motivo, quindi, che giunge immediata la reazione della Mega. Che non solo chiarisce il suo orientamento sessuale una volta per tutte. Ma sottolinea, ancora una volta, quando la vicenda sia vera.

