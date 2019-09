Taylor Mega invitata a un evento: si lascia andare a un’esperienza ‘particolare’, i pantaloni vanno giù e tutti riprendono l’incidente ‘hot’.

Taylor Mega è incontenibile in questi giorni, le chiacchiere su di lei si rincorrono senza sosta. Pochi giorni fa la notizia della sua relazione con l’ex corteggiatrice Giorgia Caldarulo l’ha fatta balzare nel vortice del gossip, poi la forte reazione di Erica Piamonte ha aumentato le voci su di lei, fino alle ultime storie Instagram, dove l’influencer ha mostrato il suo lato più ‘hot’, come spesso fa sui social, condividendo dei video che riguardano la sua partecipazione a un evento a Milano: Taylor è scatenata e si lancia in un’avventura ‘particolare’, finendo per incorrere in un incidente ‘hot’, che tutti hanno ripreso e condiviso su Instagram. Ecco cos’è successo all’influencer.

Taylor Mega scatenata a un evento: incidente ‘hot’ in diretta sul toro meccanico

Taylor Mega ha partecipato a un evento tutto in rosa, organizzato dal brand Philippe Plein a Milano. Nonostante i suoi malanni dovuti all’influenza, Taylor non ha mancato di presenziare all’evento con il suo solito sorriso e la sua immancabile ironia. Tutta vestita di rosa, così come l’evento richiedeva, l’influencer indossava un top a fascia e dei pantaloni. Un look semplice, con una particolarità che però è venuta fuori in un secondo momento. A un certo punto della serata, infatti, Taylor si è scatenata salendo su un toro meccanico.

Inevitabile che nel seguire i movimenti del toro per non cadere, Taylor si sia mossa troppo, mostrando un ‘dettaglio hot’. Dai pantaloni, infatti, è spuntato il suo intimo, anche quello rigorosamente rosa, il che ha causato un incidente piuttosto ‘bollente’. Nelle storie condivise da Taylor si vedono tutti i presenti intenti a riprenderla e fotografarla durante questa particolare ‘avventura’, tutti soprattutto attenti a inquadrare l’incidente ‘hot’, che ha messo ancora una volta Taylor al centro dell’attenzione sul web.

