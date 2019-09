Temptation island Vip, spoiler terza puntata: falò ‘terribile’ per un fidanzato, le immagini che vede lo lasciano senza fiato, intervengono i suoi compagni.

Temptation Island Vip sta regalando tantissime sorprese e colpi di scena. Le sei coppie partite all’inizio del programma sono diventate prima quattro, con luscita di Ciro Petrone e Federica e Damiano ‘Er Faina’ e Sharon, poi di nuovo cinque, con l’ingresso di due fidanzati a programma già cominciato. Ora, però, cominciano a trapelare le prime anticipazioni su quello che accadrà nella prossima puntata del reality sulle coppie. A quanto pare ci sarà un falò molto infuocato tra i fidanzati, tanto che uno si sentirà mancare il fiato per le immagini della propria compagna: di chi stiamo parlando? Beh, leggete e lo scoprirete!

Temptation island Vip spoiler terza puntata: un fidanzato ‘sconvolto’ dal falò, intervengono i compagni

Temptation Island Vip sta per tornare con la terza puntata. Il pubblico freme in attesa di scoprire quello che accadrà tra Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti, che dovrebbero incontrarsi al falò di confronto se lui accetterà, e anche tra Anna Pettinelli e Stefano Macchi, il cui percorso potrebbe presto finire, a giudicare dalle anticipazioni trapelate. La pagina Instagram del programma ha pubblicato un nuovo imperdibile video spoiler, che anticipa un grande colpo di scena. Uno dei fidanzati rimarrà letteralmente senz parole dalle immagini della fidanzata, tanto da sentirsi quasi male. Stiamo parlando di Gabriele Pippo, new entry del programma insieme alla fidanzata Silvia.

Nelle immagini che si vedono su Instagram, Gabriele chiude il video della fidanzata e rimane visibilmente scosso, tanto da stare quasi male e chiedere ad Alessia qualche secondo per riprendersi. Intervengono subito i suoi compagni di viaggio, che gli passano dell’acqua, dicendogli di respirare e cercare di calmarsi. Cosa avrà visto Gabriele di così forte da stare tanto male? Lo scopriremo insieme luendì prossimo.

