Temptation Island Vip spoiler terza puntata, Anna Pettinelli letteralmente furiosa con il fidanzato: quello che vede al falò la fa uscire di testa, il video spoiler.

Temptation Island Vip è giunto quasi alla sua terza puntata. Sono tanti i colpi di scena e le novità che attendono le quattro coppie rimaste nei villaggi. Sappiamo già dalla fine della scorsa puntata che Nathalie Caldonazzo ha richiesto il falò di confronto con il fidanzato Andrea Ippoliti, ma non sappiamo ancora se lui abbia accettato di incontrarla e soprattutto come sia finita tra di loro. Ma c’è un’altra coppia che avrà qualche problema la prossima settimana: è quella composta da Anna Pettinelli e Stefano Macchi, che potrebbe essere la prossima a chiedere il falò. La pagina Instagram ufficiale del programma ha pubblicato un video spoiler, in cui si vede quello che accadrà tra i due.

Potrebbe interessarti anche:

Temptation Island Vip, spoiler terza puntata: Anna Pettinelli furiosa, cos’è successo

Temptation Island Vip sta avendo un grande successo, tanto che il pubblico spesso non riesce ad aspettare la puntata successiva senza avere qualche piccola anticipazione per sapere a grandi linee cosa accadrà. Ecco che la pagina Instagram ufficiale del programma pubblica di tanto in tanto dei video ‘spoiler’, che mostrano le sorprese che il pubblico vedrà nella puntata successiva. La terza serata di Temptation Island Vip è prevista per lunedì prossimo, ma già sappiamo qualche piccola anticipazione. A quanto pare Anna Pettinelli sarà tra i protagonisti della serata. La fidanzata di Stefano Macchi si mostra furiosa nel video pubblicato su Instagram.

La giornalista si trova al falò delle fidanzate e vede qualcosa che la turba particolarmente, tanto che lancia letteralmente il pc nella sabbia e urla che vuole immediatamente il falò di confronto. Cosa avrà visto la Pettinelli di tanto grave da spingerla ad avere una reazione del genere? Questo non possiamo ancora saperlo, quello che è certo è che Anna ha dimostrato nella scorsa puntata di essere particolarmente gelosa del compagno, e a quanto pare non è più disposta a sopportare altro.

Per rimanere aggiornato su Temptation Island Vip, CLICCA QUI