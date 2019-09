Verissimo, sabato 21 Settembre: Anticipazioni | Ospiti | Streaming

Sabato 21 Settembre andrà in onda la seconda puntata di Verissimo: ecco gli ospiti, le anticipazioni e come è possibile rivederla in streaming.

È soltanto iniziata iniziata da una settimana la nuova stagione di Verissimo, eppure c’è tanto fermento per la seconda puntata che andrà in onda, come di consueto, domani. Sabato 21 Settembre, infatti, Silvia Toffanin, intorno alle 16 circa, condurrà un nuovo e sorprendente appuntamento del tanto amato show di Canale 5. Ebbene. Ma chi saranno, quindi, gli ospiti che vedremo domani nel famoso studio televisivo di Cologno Monzese? Ecco. Stando ad alcune anticipazioni apparse sul web, coloro che si presteranno a delle emozionante e lunghe interviste saranno, senza alcun dubbio, dei volti molto noti e amati dello spettacolo italiano. Ecco di chi parliamo.

Ospiti Verissimo, puntata di sabato 21 Settembre: le anticipazioni

Come di consueto, anche per la seconda puntata di Verissimo sono previsti degli ospiti davvero eccezionali. Se la settimana scorsa, infatti, abbiamo assistito alle interviste di Giulia De Lellis, Antonella Clerici, Alberto Urso, Ilary Blasi ed Enrico Brignano, cosa ci riserverà, invece, l’appuntamento di domani? Siete curiosi? Di seguito, vi riporteremo tutti i nomi:

Andrea Damante: è probabilmente l’ospite più atteso del momento. Il bel deejay veronese, dopo l’uscita del libro di Giulia De Lellis dedicato alle corna e al tradimento, racconterà la sua versione dei fatti. E, come svelato in un nostro recente articolo, racconterà tutta la verità sulla vicenda. Svelando, quindi, qualche retroscena in più;

è probabilmente l’ospite più atteso del momento. Il bel deejay veronese, dopo l’uscita del libro di Giulia De Lellis dedicato alle corna e al tradimento, racconterà la sua versione dei fatti. E, come svelato in un nostro recente articolo, racconterà tutta la verità sulla vicenda. Svelando, quindi, qualche retroscena in più; Giulia Michelini: reduce dal successo di ‘Rosy Abate 2’, la bella attrice romana si lascerà andare ad un’emozionante intervista con Silvia Toffanin. Durante la quale, senza alcun dubbio, racconterà la sua vita, la sua scelta di diventare mamma ad un’età abbastanza giovane ed, infine, le tappe delle sua eccellente carriera da attrice;

reduce dal successo di ‘Rosy Abate 2’, la bella attrice romana si lascerà andare ad un’emozionante intervista con Silvia Toffanin. Durante la quale, senza alcun dubbio, racconterà la sua vita, la sua scelta di diventare mamma ad un’età abbastanza giovane ed, infine, le tappe delle sua eccellente carriera da attrice; Adriana Volpe: la showgirl racconterà il suo attuale stato d’animo per la complicata situazione lavorativa;

la showgirl racconterà il suo attuale stato d’animo per la complicata situazione lavorativa; Emanuele Filiberto di Savoia: proprio domani sera, vedremo il Principe cimentarsi in un’esperienza nuova con Amici Celebrities;

proprio domani sera, vedremo il Principe cimentarsi in un’esperienza nuova con Amici Celebrities; Francesca Piccinini: la campionessa di pallavolo.

Insomma, ve l’avevamo detto: degli ospiti davvero incredibili.

Come rivederlo in streaming?

Non potete seguire l’appuntamento di Verissimo? Niente paura. Potrete rivederlo in streaming. Dove? Sulla piattaforma Mediaset Play. È totalmente gratuito.

